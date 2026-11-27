El monitoreo de las cámaras del Centro Inteligente de Seguridad alertó sobre una irregularidad en el dominio del rodado. El vehículo terminó retenido.

Circulaba en moto con patente de un Ford Falcon en Las Grutas y se la retuvieron

Un operativo de control y monitoreo en Las Grutas permitió detectar una motocicleta que circulaba con una patente que no le pertenecía y que, según los registros, correspondía a un Ford Falcon radicado en la provincia de Buenos Aires.

El procedimiento se originó cuando un operador del Centro Inteligente de Seguridad advirtió a través de las cámaras de videovigilancia que la chapa patente del rodado presentaba irregularidades. Ante la sospecha, el operador consultó el dominio en el sistema SIFCOP y constató que la identificación estaba asociada a un Ford Falcon bonaerense.

Tras el hallazgo, se dio aviso a la Comisaría 29° , desde donde enviaron efectivos policiales al lugar para verificar la situación. Ya en el procedimiento, los uniformados avanzaron con el control de los números de motor y chasis a través del sistema de la DNRPA .

El cruce de datos arrojó una nueva irregularidad: ninguna de las numeraciones consultadas registraba un dominio asociado. Las inconsistencias detectadas fueron informadas al personal policial a cargo de la intervención.

Luego se convocó a Tránsito Municipal para llevar adelante las actuaciones correspondientes. Finalmente, el área municipal dispuso la retención preventiva de la motocicleta y los efectivos policiales se encargaron de trasladarla hasta la Comisaría 29°.

Desde el Gobierno de Río Negro, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, señalaron que este tipo de intervenciones forman parte de una estrategia orientada a reforzar los controles y la prevención mediante el uso de tecnología, cruce de información y trabajo coordinado entre las áreas operativas y municipales.

La Policía de Río Negro intensificó los controles en desarmaderos y talleres del Alto Valle

La Policía de Río Negro continúa con las inspecciones en establecimientos vinculados con la actividad automotor en el Alto Valle. Luego de los cuatro secuestros concretados el martes en desarmaderos de Godoy y Cervantes, los efectivos del Departamento Sustracción de Automotores inspeccionaron talleres, centros de acopio de vehículos y desarmaderos de General Roca.

Los controles forman parte del trabajo preventivo que desarrolla la Policía para verificar la situación de vehículos y autopartes en establecimientos donde se realizan actividades de reparación, almacenamiento y desarme de unidades.

El antecedente más reciente se registró el martes, cuando las inspecciones en establecimientos de Godoy y Cervantes permitieron secuestrar dos motos, una KTM 250cc. y una Bajaj Dominar D400cc., además de un Renault Twingo que registraba un pedido de secuestro de la Policía de Neuquén.

A esos procedimientos se sumó el secuestro del chasis y el motor de una Toyota Hilux SW4. En total, las intervenciones permitieron recuperar dos motos, un automóvil y componentes de otro vehículo.

En Roca, la nueva jornada de inspecciones estuvo a cargo del Departamento Sustracción de Automotores, con la colaboración de distintas unidades de Orden Público de la Unidad Regional II.

De esta manera, la Policía mantiene los controles especializados en distintos puntos del Alto Valle, con el objetivo de detectar irregularidades vinculadas con vehículos y autopartes y fortalecer las tareas de prevención de los delitos contra la propiedad automotor.