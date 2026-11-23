El hecho ocurrió en horas de la madrugada en el barrio Luis Piedrabuena. La policía lo atrapó gracias al aporte de testigos. Hay un prófugo.

Barian Elías Jara está acusado de robar una moto a mano armado. Lo imputaron y quedó en prisión preventiva. Un cómplice que lo acompañaba que permanece prófugo.

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra un joven acusado por el robo a mano armada de una moto , ocurrido durante la madrugada del lunes 16 de noviembre último. La fiscalía lo imputó como autor del delito de "robo agravado por el uso de arma de fuego apta para el disparo" y dispusieron su prisión preventiva.

Según explicó en la audiencia realizada el último jueves por Zoom, el fiscal Martín Pezzetta, el hecho ocurrió alrededor de la 1:15 en la esquina de las calles Perú y Río Paraná, en el barrio Luis Piedrabuena.

En la investigación se detalla que el imputado, identificado como Barial Elías Jara , circulaba como acompañante en una moto Yamaha que conducía Gonzalo Arriagada , con quien interceptó a la víctima tras seguirla desde Saturnino Franco y Circunvalación. Al detener la marcha, Jara descendió con el casco puesto, apuntó al damnificado con una pistola y habría efectuado un disparo al aire. Ante esta intimidación, el joven cayó de su vehículo —una moto marca Honda Twister— y el acusado aprovechó el momento para robársela y escapar por la calle Perú.

Operativo policial y detención

Tras un llamado al 911, efectivos de la Policía rastrillaron la zona y localizaron al sospechoso frente a una vivienda del barrio Nuevo. Con la autorización de la propietaria del inmueble, los uniformados ingresaron al lugar, hallaron la moto Yamaha utilizada en el asalto y detuvieron al sospechoso.

La acusación fiscal se respalda en la denuncia de la víctima y en los testimonios de dos testigos presenciales que coincidieron en la mecánica del asalto y reconocieron al conductor del rodado en el que circulaba el imputado. Además, se incorporaron las actuaciones del personal de la Comisaría 24° que intervino en el procedimiento.

El fiscal solicitó la prisión domiciliaria con control a través de un dispositivo satelital, fundándolo en los riesgos procesales de peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación.

El abogado particular Walter Carrasco, que asistió técnicamente al imputado, dijo que el hecho no se puede acreditar con las pruebas que presentó la parte acusadora; sin embargo, no se opuso a la formulación de cargos ni a la medida cautelar solicitada. Alegaron en este sentido que vive con su abuela, quien padece una enfermedad, y quien el joven le brinda cuidado. También se mencionó que en esa vivienda residen otros familiares.

El Ministerio Público Fiscal le formuló cargos al hombre acusado de agredir a una policía y dañar un patrullero. Quedó libre con el cumplimiento de medidas cautelares. Estefania Petrella

Luego de escuchar a las partes, la jueza de garantías Amorina Sánchez Merlo dio por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses. Además, rechazó la medida cautelar propuesta por el fiscal y dispuso la prisión preventiva en un centro de detención mientras dure la investigación, al entender que no existen razones de excepcionalidad para otorgar el beneficio de la detención domiciliaria. Destacó la magistrada que no es el único que se puede encargar de cuidar a la abuela, dado que vive junto a otras personas que se pueden encargar de ella.

Por otra parte, Sánchez Merlo ordenó que le proporcionaran atención médica, dado que en la audiencia virtual se advirtió que Jara presentaba inflamaciones en el rostro, y cuando le preguntó qué le había sucedido dijo que lo había picado un insecto.

Mientras que el supuesto cómplice, Gonzalo Arriagada, aún no pudo ser atrapado y permanece prófugo.