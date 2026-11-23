El clima hostil tras el partido ya había ocurrido algo similar en Salta, ante Antoniana. El antecedente obliga a tomar medidas para el próximo domingo.

El fútbol debería ser el protagonista, pero una vez más la violencia volvió a ocupar un lugar lamentable alrededor de Cipolletti . El empate 0 a 0 frente a Sarmiento de La Banda, por la semifinal de ida de la Reválida del Federal A , terminó con momentos de tensión, discusiones e intentos de agresión contra los futbolistas del Albinegro y el equipo arbitral. El episodio encendió las alarmas de cara al partido de vuelta, que se disputará el próximo domingo en La Visera.

Lo sucedido en Santiago del Estero no es un hecho aislado en el recorrido reciente del Capataz. Hace apenas unas semanas, durante la visita a Juventud Antoniana por los cuartos de final, los jugadores de Cipo también tuvieron que abandonar el campo de juego en medio de un clima muy hostil. En aquella oportunidad, desde las tribunas cayeron botellas y otros proyectiles, mientras los efectivos policiales debieron proteger a la delegación con sus escudos para permitir su salida.

El domingo, en La Banda, la historia volvió a repetirse. El encuentro frente a Sarmiento terminó sin goles y con un resultado que dejó bien parado al conjunto de Fabián Enríquez para definir la serie en casa. Sin embargo, el cierre estuvo lejos de ser tranquilo.

"Botellazos"Porque así se retiraba Cipolletti tras la igualdad ante Sarmiento de La Banda. Locos x El Interior https://t.co/Hwt4moF7n8 — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) November 23, 2026

La disconformidad de los locales con el tiempo adicionado por el árbitro Gustavo Benítes fue el principal detonante de las discusiones que se produjeron después del pitazo final.

Cristian González, defensor de Cipolletti, tuvo un fuerte cruce verbal cuando los jugadores de Sarmiento le protestaban al juez por los pocos minutos de descuento.

Fotos: Fernando Ariaz

A partir de esa situación, se generaron discusiones que continuaron una vez terminado el partido.

El arbitraje no fue determinante

La tarea de Gustavo Benítes no tuvo influencia en el resultado. La actuación del juez salteño transcurrió sin grandes controversias durante los 90 minutos y la única decisión que pudo generar cuestionamientos fue la adición de apenas tres minutos.

Benites es uno de los árbitros más considerados por AFA para la categoría. Fotos: Fernando Ariaz

Ese tiempo extra terminó siendo menor, porque solamente se jugó uno de los tres minutos anunciados, a partir de la discusión mencionada. La protesta de Sarmiento se concentró en ese aspecto, aunque el reclamo pierde fuerza cuando se observa el contexto general del partido.

La administración de los minutos adicionales es una cuestión que Cipolletti porque sufrió en reiteradas oportunidades cierres de partidos con poco tiempo de recuperación, incluso en encuentros en los que necesitaba más minutos para buscar un resultado.

Por eso, las quejas del conjunto bandeño también despiertan cierta indignación. Sarmiento, que consiguió su lugar en el Federal A en 2024 después de su recorrido por el Regional Amateur, tuvo a lo largo de su camino distintas decisiones arbitrales que generaron cuestionamientos de sus rivales.

También hubo controversias durante la campaña que lo llevó a disputar la final por el ascenso el año pasado. En ese recorrido, el equipo santiagueño supo convivir con situaciones que desde otros clubes fueron consideradas beneficios arbitrales.

Esto no significa que cada decisión de un árbitro deba ser interpretada desde la sospecha, ni que las protestas futbolísticas estén prohibidas. Pero sí permite poner en perspectiva un reclamo que terminó desbordando los límites de una discusión deportiva.

Fotos: Fernando Ariaz

La Visera, un escenario que exige prevención

El antecedente de Salta y lo ocurrido en Santiago del Estero obligan a Cipolletti a prestar especial atención a lo que sucederá el próximo domingo. El equipo de Enríquez tendrá la posibilidad de cerrar la serie en su estadio, con el respaldo de su gente y la ventaja deportiva que ostenta por haber llegado a la final.

En los cuartos de final frente a Juventud Antoniana, se registraron cruces desagradables entre integrantes del banco de suplentes visitante y personas ubicadas en la platea local. La Visera puede convertirse en una fiesta, pero para eso será fundamental evitar cualquier situación que pueda empañarla.

Omar Novoa

La dirigencia de Cipolletti ya trabaja junto con los organismos de seguridad para tomar las medidas necesarias. También será importante el comportamiento de los hinchas, que acompañarán masivamente.

En los videos que se difundieron a través de las redes sociales, donde se observa a los hinchas de Sarmiento arrojando proyectiles, también se pueden leer varios comentarios del tono "ya van a venir a Cipo" o "los esperamos el domingo".

El objetivo deportivo está claro: conseguir el pasaje a la final por el segundo ascenso a la Primera Nacional. El 0 a 0 conseguido en Santiago dejó al Albinegro bien posicionado, ya que la ventaja deportiva le permite avanzar si la serie termina igualada en puntos y diferencia de goles.

Cipo tiene una oportunidad enorme y no puede permitir que la violencia se convierta nuevamente en protagonista. Lo que pasó en Salta y en Santiago debe servir como advertencia. La revancha en La Visera tiene que ser una fiesta del fútbol, con la gente alentando y los protagonistas dentro de la cancha resolviendo la clasificación.