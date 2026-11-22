Conocé además, la disposición de las hinchadas para el partido decisivo que se jugará este lunes en Allen. ¿Quién gana?

Corredores viales separados, doble anillo de requisa y la prohibición estricta de ingresar con bebidas alcohólicas u objetos punzantes marcarán el operativo policial dispuesto para la final del Torneo Clausura de la Liga Deportiva Confluencia entre Deportivo Roca y Atlético Regina , que se jugará este lunes 23 de noviembre desde las 16 en el estadio de Unión de Allen .

Para impedir cualquier cruce entre hinchadas antes y después del partido, las autoridades definieron recorridos exclusivos según la procedencia de cada público:

Hinchas de Atlético Regina: tendrán que viajar por la Ruta Nacional 22 y acceder al sector asignado mediante calle Martín Fierro. Hinchas de Deportivo Roca: deberán desplazarse por la Ruta Provincial 65, tomar avenida Biló -que continúa como Avenida Roca- y avanzar hasta calle Belgrano.

La cobertura reunirá a entre 80 y 100 policías bajo la coordinación de la Comisaría 6° de Allen y la Unidad Regional II de General Roca. Al esquema preventivo se sumarán efectivos de todas las dependencias de la región, la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA), el Grupo Especial COER, la Brigada Rural y Montada y los Cuerpos de Seguridad Vial.

Antes de alcanzar las tribunas, los simpatizantes pasarán por dos filtros previos de control. Desde la organización sugirieron llegar con suficiente margen horario para agilizar los cacheos en los ingresos y garantizar que la jornada definitoria transcurra sin incidentes.