El Albinegro enfrentará este domingo al conjunto de La Banda en el último turno de la jornada. Fabián Enríquez recuperó a Lucero y Julio Díaz tiene algunas dudas. Será su primer duelo oficial.

Cipo está de vuelta en semifinales y en la ida de la serie enfrentará a Sarmiento de La Banda en Santiago del Estero . Será el primer duelo entre ambos, el histórico de la categoría ante uno de los equipos más jóvenes pero con firmeza del Federal A . La llave se definirá en La Visera de Cemento .

A partir de las 19:30 comenzará a rodar la pelota en el Estadio Ciudad de La Banda , tras la orden de Gustavo Benítes . El juez salteño tendrá la asistencia de sus coterráneos, Luciano Díaz y Diego Ocampo . Facundo Campos por su parte completará el cuerpo arbitral.

Benítes dirigió al Capataz en dos oportunidades en los cruces de playoff por la Fase Campeonato . En Formosa , la ida de cuartos de final ante Sol de América , donde el conjunto local se quedó con la victoria por la mínima. En Mar del Plata , le tocó ser juez de la semifinal de vuelta entre Cipo y Alvarado , aquel duelo finalizó empatado en 0.

Omar Novoa

Al “Profe” lo dirigió en seis oportunidades y una de las más recordadas es la semifinal de vuelta en la temporada 2024, donde los santiagueños vencieron 2-1 a Germinal de Rawson.

Así llega Cipo al duelo ante Sarmiento

De cara a este duelo, el Albinegro viene de ganarle a Juventud Antoniana, tanto en Salta como en Cipo. 1 a 0 la ida en el Honorato Pistoia y 3 a 0 en La Visera de Cemento.

El Profe por su parte, dejó afuera a Alvarado, lo derrotó en la ida por la mínima en La Banda y logró un empate sin goles en el Minella de Mar del Plata. Anteriormente se sacó de encima a Atenas en octavos y a Sportivo Belgrano en 16avos de la Reválida.

El plantel de Fabián Enríquez, recuperó a Gonzalo Lucero para esta llave. El neuquino, pieza clave del once titular se perdió los cuartos de final por un desgarro. Maxi López por su parte, volvió en la vuelta ante el Santo, sumó minutos y completó su recuperación para enfrentar a Sarmiento.

Omar Novoa

El Profe, tuvo la expulsión de su técnico, Julio Díaz, en Mar del Plata pero en caso de abonar la multa estará en el banco de suplentes. Ante el Torito, el lateral Sergio Salto salió reemplazado por lesión y es una de las dudas para enfrentar al Albinegro.

Será el primer duelo en el historial entre ambos clubes. Sarmiento ascendió en el 2024 a la categoría y nunca se cruzó con el Capataz. Para Cipo, será la vuelta a esta provincia después de 17 años.

El encuentro tendrá la transmisión oficial de LPF Play. La plataforma, tiene un valor de suscripción de $15.000. Los medios regionales estarán presentes, FM Máster 105.5 junto a sus repetidoras y LU19 en conjunto con Canal 10 tendrán su transmisión a través de radio y televisión, con imágenes de las tribunas.

La otra semifinal iniciará en Pergamino, allí Douglas Haig recibirá a Olimpo de Bahía Blanca el domingo a partir de las 17, con el arbitraje de Guillermo Gonzales.