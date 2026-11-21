Video. Simpatizantes y colaboradores avanzan con trabajos en tribunas y accesos mientras el Albinegro afronta una instancia decisiva del Federal A .

Los hinchas de Cipo volvieron a involucrarse directamente en el mantenimiento de La Visera de Cemento y llevan adelante distintas obras para mejorar las condiciones del estadio. Los trabajos incluyen la construcción de pisos de cemento debajo de las tribunas y tareas sobre los accesos al predio , en una iniciativa impulsada por simpatizantes y colaboradores del club.

La intervención se desarrolla en distintos sectores del estadio y busca reacondicionar espacios utilizados habitualmente por el público durante los partidos. Los trabajos fueron realizados por los propios hinchas, que se organizaron para aportar mano de obra en una etapa en la que el club atraviesa uno de los momentos deportivos más importantes de la temporada.

Las mejoras también se suman a otras intervenciones recientes que se realizaron en La Visera . A comienzos de octubre, durante el partido frente a Sol de América , se produjo el desprendimiento de tablones en un sector de la tribuna popular y cuatro simpatizantes sufrieron una caída.

CIPOLLETTI MEJORA LA VISERA CON LA AYUDA DE SUS HINCHAS Los hinchas del Albinegro pusieron manos a la obra para mejorar distintos sectores del estadio. Realizaron trabajos de construcción de pisos de cemento debajo de las tribunas y mejoras en los accesos IG lagloriosa_69 — Diario Olé (@DiarioOle) November 21, 2026

Después de aquel episodio, Cipolletti realizó reparaciones en la estructura y el sector fue evaluado por profesionales antes de una inspección municipal que permitió volver a utilizar la tribuna. Las tareas actuales apuntan a otros espacios del estadio y forman parte de un proceso de mantenimiento que continúa con participación de la gente del club.

La Visera espera la definición de la semifinal

El movimiento alrededor del estadio coincide con una semana importante para el equipo de Fabián Enríquez, que este domingo comenzará ante Sarmiento de La Banda una de las semifinales de la Reválida del Federal A.

La serie arrancará desde las 19.30 en el Estadio Ciudad de La Banda, en Santiago del Estero, y tendrá su definición en La Visera de Cemento. Será además el primer enfrentamiento oficial entre ambos clubes y marcará el regreso del Albinegro a esa provincia después de 17 años.

Cipolletti llega a esta instancia después de eliminar con autoridad a Juventud Antoniana. Se impuso 1-0 en Salta durante el encuentro de ida y luego ganó 3-0 como local para cerrar la clasificación ante su gente.

Omar Novoa

Para la semifinal, Enríquez recuperó a Gonzalo Lucero, una de las piezas habituales del equipo, después del desgarro que le impidió disputar los cuartos de final. Maxi López, en tanto, ya sumó minutos en la revancha frente al conjunto salteño y completó su recuperación.

Sarmiento, dirigido por Julio Díaz, avanzó luego de eliminar a Alvarado: ganó 1-0 en La Banda y sostuvo un empate sin goles en el José María Minella. Antes había dejado en el camino a Atenas y Sportivo Belgrano.

El encuentro de ida será dirigido por Gustavo Benítes y podrá verse a través de LPF Play, mientras que también habrá coberturas de medios regionales.

Con la definición de la llave nuevamente programada en La Visera, los trabajos de los hinchas aparecen en la antesala de otro partido determinante para un Cipolletti que busca seguir avanzando en su camino hacia el ascenso.