Hay partidos que quedan en la memoria por los resultados y otros por todo lo que sucede alrededor. Para Víctor Manchafico, Maximiliano López y Fernando Petinerolli , enfrentar a Sarmiento de La Banda significa reencontrarse con un rival que conocen demasiado bien. Los tres estuvieron en la polémica final de la Reválida de 2024 , cuando defendían los colores de Villa Mitre de Bahía Blanca . Ahora volverán a Santiago del Estero defendiendo a Cipo y en busca de un lugar en una nueva final por el ascenso.

En aquella serie Villa Mitre ganó 1 a 0 en la ida , con un gol de Maxi López , pero cayó 3 a 1 en la revancha en La Banda . El encuentro estuvo marcado por decisiones arbitrales cuestionadas y las expulsiones de Gabriel Jara y Víctor Manchafico durante el primer tiempo.

Dos años después, el destino vuelve a cruzarlos con el Profe . Esta vez, con un Cipolletti que viene de eliminar a Juventud Antoniana y que recuperó la confianza después de caer en la final por el primer ascenso ante San Martín de Formosa .

Manchafico: “No pienso en una revancha, solo pienso en Cipolletti”

Víctor Manchafico fue uno de los protagonistas de aquella definición. El defensor terminó expulsado en la revancha de 2024 y conoce de primera mano el ambiente que encontrará el Albinegro en Santiago del Estero. “Lo he enfrentado en una final, también de ida y vuelta, donde pasaron cosas raras, pero ya está. No pienso en eso, ni en una revancha, solo pienso en Cipolletti, pienso en ganar y estar otra vez en una nueva final”, expresó a LM Cipolletti.

El defensor destacó que el equipo llega fortalecido anímicamente después de superar los cuartos de final frente al Santo, en lo que fue una prueba de carácter para el equipo. “Llegamos mejor de lo que estábamos contra Juventud, por una cuestión anímica más que futbolística. Despejamos todos los fantasmas que podían haber, y creo que mereciendo ganar la llave. Estamos tranquilos, sabiendo que es un rival difícil, pero llegamos bien”, analizó.

Para Manchafico, no es casualidad que ambos equipos hayan clasificado a esta instancia. “Llegaron los mejores, los que se mantuvieron, los que cometieron menos errores, los que tuvieron más regularidad. Sabemos que va a ser un rival duro, una llave dura, pero tenemos mucha confianza y estamos bien, ojalá sea para nosotros”, sostuvo.

Maxi López sabe lo que es marcarle un gol al Profe

Maximiliano López también tiene un recuerdo particular de aquella serie. El volante fue el autor del gol que le permitió a Villa Mitre imponerse por 1 a 0 en el duelo de ida. “Me tocó enfrentarlo con Villa Mitre en la final. Son fuertes de local, la verdad que tienen muy buenos jugadores, pero nosotros también tenemos a nuestros jugadores, y vamos a dar pelea, vamos a buscar la victoria”, aseguró.

Para Maxi, la Reválida especial y una revancha personal después de perderse las semifinales y la final por el primer ascenso debido a una lesión. “Estamos en semifinales de nuevo, hay que aprovechar esto, el momento que está pasando el equipo, sabemos que estamos bien. A pesar de la lesión, me siento muy bien, trabajé para esto. Uno siempre convive con estas cosas y no la puede evitar”, explicó.

En su regreso a las canchas, López disputó 35 minutos en La Visera el último domingo luego de casi un mes lejos del campo de juego. “Pude entrar, me tocó 35 minutos, entré bien, me sentí bien y eso es lo más importante”, destacó.

El volante sabe que la experiencia de 2024 sirve como aprendizaje. En aquella oportunidad, Villa Mitre ganó como local, pero no logró sostener la diferencia en Santiago del Estero. “Ganamos de local en Bahía Blanca, después perdimos, pero ahora yo creo que si hacemos bien las cosas de visitante podemos liquidar acá en casa”, afirmó.

El Rayo y el foco de jugar una serie inteligente

Fernando Petinerolli también participó de aquella definición con Villa Mitre. El Rayo sumó minutos en el partido de ida e integró el banco de suplentes en Santiago del Estero. “Futbolísticamente creo que estábamos por encima, pero se dieron otras condiciones. Es un rival difícil, y ahora con un clima lluvioso creo, va a ser difícil, pero estamos bien, con la misma expectativa de siempre, que nos va a ir bien”, expresó.

Para el Rayo, Sarmiento es un rival que sabe aprovechar el contexto de su estadio y que obliga a mantener la concentración durante los 180 minutos. “Es un rival duro, tiene sus cosas, aprovecha mucho también lo que es la localía, así que vamos a tener que plantear bien el equipo y hacer las cosas bien”, advirtió.

El delantero remarcó que los playoffs de la Reválida no permiten distracciones con ningún rival. “Son rivales difíciles que vienen con un trayecto largo que es la Reválida y son partidos únicos que hay que plantearlos bien porque nos puede costar caro”, sostuvo.

El calor, la lluvia y una localía que promete ser exigente

Además del rival, Cipolletti deberá adaptarse a las condiciones climáticas que encuentre en Santiago del Estero, y que además viene afrontando en las últimas series. Manchafico tiene contacto con algunos excompañeros que están en Sarmiento y recibió mensajes del clima en La Banda. “Otra vez sí, estaba hablando con algunos compañeros que están allá y me decían que la semana pasada hacían 44 grados de sensación térmica. Ahora creo que está lloviendo, ojalá que no nos castigue tanto el clima y que podamos hacer un buen partido”, contó.

López también recordó el calor que sufrió durante su anterior visita a La Banda. “Esa vez que fui con Villa no pudimos salir a la calle, terrible calor. Pero para ahora creo que el calor bajó y eso está bueno, un poco a favor nuestro”, señaló.

Petinerolli, por su parte, puso el foco en las posibles precipitaciones y el estado del campo de juego. “Estaba ahí la cancha, ahora no sé con la lluvia, el pronóstico dice eso, así que va a ser un partido particular, pero bueno, nosotros estamos con todas las ganas”, afirmó.

Más allá del clima, los tres coinciden en que Sarmiento se hace fuerte ante su gente. “Nos enfrentamos en la final de 2024, primero en cancha de Villa Mitre y después en cancha de ellos. Así que la conozco, es una cancha grande, un ambiente jodido también, duro. Sabemos que es un partido de fútbol y ojalá que hagamos las cosas bien y nos podamos traer un resultado que nos sirva a nosotros para después cerrarlo de local”, explicó Manchafico.

El defensor también destacó la importancia que tienen las localías en estas instancias. “Pasa que han quedado equipos muy grandes, con mucha gente, con mucha historia y las localías son fuertísimas, ya te diste cuenta lo que fue en Salta. Esta también es una localía que fuera de la cancha es muy dura, pero estamos acostumbrados a eso”, agregó.

La Visera, el lugar donde quieren definir la historia

Cipolletti tendrá la posibilidad de cerrar la serie en La Visera de Cemento, un factor que los protagonistas consideran fundamental. “La más fuerte, Cipo ha demostrado este último tiempo que está llenando la cancha y eso asusta al rival, así que tratamos de usarlo a nuestro favor. Lo digo siempre, nos encanta jugar con cancha llena”, aseguró Manchafico.

López coincidió y destacó lo que genera el ambiente de La Visera en los jugadores. “De locales somos fuertes también por nuestra gente, realmente te dan muchas ganas de jugar de local, con la cancha llena. Creo que en otra cancha no sé si encontrás este clima, lleno, y eso al jugador lo motiva más”, expresó.

Sin embargo, el volante advirtió que la clasificación también dependerá de lo que Cipolletti consiga hacer fuera de casa. “Hoy son todas finales, nadie quiere quedar afuera, todos quieren el mismo objetivo y todos quieren jugarle a Cipolletti. Nosotros sabemos que si queremos llegar a la final, tenemos que ser los fuertes de local y de visitantes también tenemos que salir a jugar”, sostuvo.

“Somos uno de los mejores, tenemos que seguir demostrando domingo a domingo y no relajarnos, porque sabemos que cuando te relajás, el otro equipo puede hacer las cosas sin errores, como nosotros podemos hacer de local”, agregó.

Petinerolli se focalizó en la importancia de aprovechar la ventaja de cerrar la llave ante su gente. “Tenemos que aprovechar eso, la localía, aprovechar que definimos de local. Sabemos que nos hacemos fuertes acá, así que hay que hacer un partido inteligente allá”, concluyó.