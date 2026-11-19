Buscan capacitar a vecinos de Cipolletti en una especialidad industrial: cuándo inscribirse
La capacitación enseñará a evaluar materiales y soldaduras sin dañarlos. Tiene cupos limitados y está dirigida a personas de entre 18 y 50 años.
Una nueva oportunidad de capacitación llega a Cipolletti con una propuesta vinculada al sector industrial y energético. La Municipalidad, a través de la Dirección General de Capacitación y Empleo, abrió la convocatoria para un curso sobre ensayos no destructivos, una serie de técnicas que permiten inspeccionar materiales, soldaduras y componentes sin alterar su funcionamiento.
La formación se realizará en conjunto con la empresa PetroEnd y tendrá cupos limitados. La propuesta combinará clases virtuales con una jornada presencial de prácticas para que los participantes puedan conocer y aplicar distintos métodos de inspección.
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Cuándo y dónde hay que inscribirse en Cipolletti
Las inscripciones serán presenciales el jueves 26 de noviembre, de 11 a 12, en el Centro de Promoción del Distrito Vecinal Noreste (DVNe), ubicado en la intersección de Domingo Savio y Las Jarillas.
Para participar, los interesados deberán cumplir con una serie de requisitos:
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Tener entre 18 y 50 años.
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Contar con secundario completo y presentar una fotocopia o fotografía del analítico.
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Tener DNI con domicilio en Cipolletti.
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Disponer de acceso a internet y una computadora para realizar los encuentros virtuales.
Desde la organización remarcaron que la capacitación tiene cupos limitados y que no se permitirán inasistencias durante el cursado.
Qué se aprenderá durante la capacitación
El curso estará orientado a introducir a los participantes en los principales métodos de ensayos no destructivos (END), utilizados para detectar fallas o irregularidades en materiales y estructuras sin necesidad de dañarlos.
Entre los contenidos se encuentran cuatro técnicas principales:
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Líquidos penetrantes (LP): permiten detectar discontinuidades abiertas en la superficie de materiales no porosos.
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Partículas magnéticas (PM): se utilizan para identificar fallas superficiales y cercanas a la superficie en materiales ferromagnéticos.
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Ultrasonido convencional (UT): permite medir espesores y detectar discontinuidades internas mediante la propagación del sonido.
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Ultrasonido Phased Array (PA): utiliza tecnología de control electrónico del haz para visualizar indicaciones y realizar inspecciones de soldaduras.
También se abordarán los fundamentos de estos métodos, sus aplicaciones industriales y las limitaciones de cada técnica.
Fechas y horarios: cómo será el cursado
La capacitación tendrá cinco encuentros en total. Cuatro serán virtuales y uno presencial, destinado a las prácticas.
El cronograma previsto es el siguiente:
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30 de noviembre: encuentro virtual, de 18 a 21.
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1 de diciembre: encuentro virtual, de 18 a 21.
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2 de diciembre: encuentro virtual, de 18 a 21.
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3 de diciembre: encuentro virtual, de 18 a 21.
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4 de diciembre: jornada presencial de prácticas, de 9 a 17, en el Centro de Promoción del DVNe.
La última instancia permitirá poner en práctica los conocimientos adquiridos durante las clases teóricas.
Dónde consultar por los cupos y requisitos
Quienes necesiten más información pueden comunicarse de lunes a viernes, de 8 a 13, a través de los siguientes números de WhatsApp:
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299-5789466
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299-6832546
También pueden acercarse a la Dirección de Capacitación y Empleo, ubicada en el octavo piso del edificio municipal de Yrigoyen 379, o escribir al correo electrónico [email protected].
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