La capacitación enseñará a evaluar materiales y soldaduras sin dañarlos. Tiene cupos limitados y está dirigida a personas de entre 18 y 50 años.

Una nueva oportunidad de capacitación llega a Cipolletti con una propuesta vinculada al sector industrial y energético . La Municipalidad, a través de la Dirección General de Capacitación y Empleo, abrió la convocatoria para un curso sobre ensayos no destructivos , una serie de técnicas que permiten inspeccionar materiales, soldaduras y componentes sin alterar su funcionamiento.

La formación se realizará en conjunto con la empresa PetroEnd y tendrá cupos limitados. La propuesta combinará clases virtuales con una jornada presencial de prácticas para que los participantes puedan conocer y aplicar distintos métodos de inspección.

Las inscripciones serán presenciales el jueves 26 de noviembre, de 11 a 12 , en el Centro de Promoción del Distrito Vecinal Noreste (DVNe), ubicado en la intersección de Domingo Savio y Las Jarillas.

Para participar, los interesados deberán cumplir con una serie de requisitos:

Tener entre 18 y 50 años.

Contar con secundario completo y presentar una fotocopia o fotografía del analítico.

Tener DNI con domicilio en Cipolletti.

Disponer de acceso a internet y una computadora para realizar los encuentros virtuales.

Desde la organización remarcaron que la capacitación tiene cupos limitados y que no se permitirán inasistencias durante el cursado.

Qué se aprenderá durante la capacitación

El curso estará orientado a introducir a los participantes en los principales métodos de ensayos no destructivos (END), utilizados para detectar fallas o irregularidades en materiales y estructuras sin necesidad de dañarlos.

Entre los contenidos se encuentran cuatro técnicas principales:

Líquidos penetrantes (LP): permiten detectar discontinuidades abiertas en la superficie de materiales no porosos.

Partículas magnéticas (PM): se utilizan para identificar fallas superficiales y cercanas a la superficie en materiales ferromagnéticos.

Ultrasonido convencional (UT): permite medir espesores y detectar discontinuidades internas mediante la propagación del sonido.

Ultrasonido Phased Array (PA): utiliza tecnología de control electrónico del haz para visualizar indicaciones y realizar inspecciones de soldaduras.

También se abordarán los fundamentos de estos métodos, sus aplicaciones industriales y las limitaciones de cada técnica.

Fechas y horarios: cómo será el cursado

La capacitación tendrá cinco encuentros en total. Cuatro serán virtuales y uno presencial, destinado a las prácticas.

El cronograma previsto es el siguiente:

30 de noviembre: encuentro virtual, de 18 a 21.

1 de diciembre: encuentro virtual, de 18 a 21.

2 de diciembre: encuentro virtual, de 18 a 21.

3 de diciembre: encuentro virtual, de 18 a 21.

4 de diciembre: jornada presencial de prácticas, de 9 a 17, en el Centro de Promoción del DVNe.

La última instancia permitirá poner en práctica los conocimientos adquiridos durante las clases teóricas.

Dónde consultar por los cupos y requisitos

Quienes necesiten más información pueden comunicarse de lunes a viernes, de 8 a 13, a través de los siguientes números de WhatsApp:

299-5789466

299-6832546

También pueden acercarse a la Dirección de Capacitación y Empleo, ubicada en el octavo piso del edificio municipal de Yrigoyen 379, o escribir al correo electrónico [email protected].