La ciudad será sede de una nueva edición del Taller Empretec , una propuesta de capacitación gratuita destinada a emprendedores y empresarios que buscan fortalecer sus habilidades, mejorar la administración de sus negocios y potenciar sus proyectos comerciales.

La Agencia de Desarrollo Económico de Río Negro y la Fundación Empretec anunciaron la extensión de la convocatoria para participar de esta iniciativa, que se desarrollará entre el 30 de noviembre y el 5 de diciembre , con cupos limitados.

La capacitación tendrá lugar en las instalaciones de UFLO Universidad , en Cipolletti, y contará con el acompañamiento de la Municipalidad. La propuesta busca brindar herramientas prácticas para mejorar el desempeño empresarial y reconocer nuevas oportunidades de crecimiento.

A diferencia de otras capacitaciones tradicionales, el programa propone una metodología experiencial, mediante ejercicios y actividades participativas que permitirán a los asistentes identificar sus fortalezas, reconocer aspectos por mejorar y desarrollar comportamientos fundamentales para emprender.

Una capacitación para fortalecer los emprendimientos de Cipolletti

El Taller de Desarrollo del Comportamiento Emprendedor está orientado a personas que buscan mejorar sus capacidades para gestionar negocios, tomar decisiones y enfrentar los desafíos que aparecen durante el desarrollo de una actividad comercial o empresarial.

Durante las jornadas, los participantes trabajarán sobre diferentes habilidades relacionadas con la planificación empresarial, la identificación de oportunidades, la toma de decisiones y la mejora continua, aspectos considerados fundamentales para consolidar proyectos y sostener su crecimiento.

La propuesta también permitirá que cada emprendedor identifique aquellos comportamientos que necesita fortalecer. Para ello, se utilizarán herramientas de análisis y dinámicas grupales destinadas a trasladar los conocimientos adquiridos a situaciones concretas del ámbito empresarial.

Uno de los principales objetivos es que los asistentes puedan reconocer sus propias capacidades y desarrollar nuevas estrategias para afrontar dificultades, organizar sus actividades y aprovechar oportunidades que contribuyan al crecimiento de sus respectivos emprendimientos.

Una metodología internacional que llega a Río Negro

El programa utiliza una metodología diseñada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), organismo internacional que desarrolló este sistema de formación para fortalecer las capacidades emprendedoras mediante experiencias prácticas y participativas.

Entre las actividades previstas se incluyen análisis de casos, cuestionarios, ejercicios individuales y dinámicas grupales, que permitirán trabajar sobre situaciones vinculadas con la gestión empresarial y los comportamientos necesarios para desarrollar proyectos sostenibles.

La iniciativa cuenta con una extensa trayectoria en Argentina. Desde su implementación en 1988, el programa permitió capacitar a más de 10.000 emprendimientos, consolidándose como una herramienta de formación para quienes buscan desarrollar sus capacidades empresariales.

Estefania Petrella

Inscripciones abiertas: fechas y requisitos para participar

Las personas interesadas en participar deberán completar el formulario de inscripción antes del 24 de noviembre. La convocatoria es gratuita, aunque los lugares disponibles son limitados y existe una instancia de selección previa.

El proceso contempla entrevistas virtuales focalizadas, programadas para los días 25 y 26 de noviembre, que permitirán definir el grupo de participantes que accederá a esta nueva edición de la capacitación.

El taller comenzará el lunes 30 de noviembre y finalizará el sábado 5 de diciembre. Las actividades se desarrollarán de lunes a viernes, de 9 a 18 horas, mientras que el sábado serán de 9 a 14 horas.

Quienes deseen postularse podrán hacerlo mediante el formulario oficial de inscripción al Taller Empretec. La propuesta representa una oportunidad para acceder a capacitación empresarial gratuita en Cipolletti, fortalecer proyectos existentes y adquirir herramientas para impulsar nuevos negocios.