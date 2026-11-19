La intervención beneficiará a cuatro barrios de la ciudad. Mientras resta recuperar la calzada, la empresa estatal confirmó que avanzará con el recambio de otros 153 metros de cañería.

ARSA comunicó la finalización de las obras de recambio de un colector cloacal en Cipolletti.

Aguas Rionegrinas finalizó una importante obra de renovación del colector cloacal sobre la calle Naciones Unidas , en Cipolletti , una intervención destinada a mejorar el funcionamiento de la red sanitaria y beneficiar a vecinos de cuatro barrios. Tras completar esta etapa, la empresa estatal confirmó que avanzará con nuevos trabajos sobre la misma arteria.

La intervención concluyó el sábado y comprendió el tramo ubicado entre las calles Fray Mamerto Esquiú y Arenales . Los trabajos forman parte del programa de mantenimiento y renovación de infraestructura sanitaria que lleva adelante el Gobierno de Río Negro .

La obra permitirá optimizar el funcionamiento del sistema de desagües cloacales que presta servicio a los barrios 1200, Anai Mapu, Villarino y Antártida , sectores de la ciudad que dependen de esta infraestructura para la evacuación de líquidos residuales.

Estefania Petrella

Finalizó la renovación de 210 metros de cañería cloacal

Según informó Aguas Rionegrinas, la intervención contempló la instalación de 210 metros de nueva cañería de PVC, con un diámetro de 400 milímetros, en reemplazo de la infraestructura existente sobre este importante corredor de Cipolletti.

Además del recambio de los conductos, los operarios realizaron las conexiones correspondientes y construyeron las cuatro bocas de registro contempladas en el proyecto, elementos necesarios para facilitar las futuras tareas de inspección y mantenimiento del sistema.

Con estas intervenciones, la empresa provincial dio por finalizada la etapa vinculada específicamente con la infraestructura sanitaria, lo que permitirá mejorar las condiciones de funcionamiento de la red y fortalecer la prestación del servicio cloacal.

Sin embargo, la finalización de los trabajos subterráneos no implica que la intervención sobre la calle Naciones Unidas esté completamente terminada. Todavía quedan pendientes las tareas destinadas a recuperar las condiciones de circulación en el sector intervenido.

Qué trabajos faltan para recuperar la calle Naciones Unidas

La próxima etapa contempla la recuperación de la calzada en el tramo donde se ejecutó el recambio del colector. Estas tareas resultan necesarias para acondicionar la superficie afectada durante la apertura de las excavaciones.

De acuerdo con la información oficial, los trabajos pendientes incluyen el movimiento de suelo, la compactación del terreno y la colocación de material calcáreo, procedimientos que permitirán preparar la base antes de avanzar con la pavimentación.

La recuperación del pavimento será la última instancia de esta intervención. Por el momento, no se informó una fecha específica para completar las tareas sobre la calzada ni para finalizar la pavimentación del sector.

Anunciaron otra obra cloacal entre Colombia y Ecuador

Una vez concluida la renovación del primer tramo, Aguas Rionegrinas decidió avanzar con una nueva intervención sobre la misma arteria, con el objetivo de continuar mejorando la infraestructura del sistema cloacal de la ciudad.

La próxima obra comprenderá el recambio de 153 metros de colector cloacal sobre calle Naciones Unidas, entre Colombia y Ecuador, un sector diferente al intervenido recientemente entre Fray Mamerto Esquiú y Arenales.