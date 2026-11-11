Aguas Rionegrinas realiza trabajos en Cipolletti y advierte por baja presión de agua en toda la ciudad

ARSA comunicó nuevas obras que podrían bajar la presión de agua en los domicilios este miércoles.

La empresa Aguas Rionegrinas ( ARSA ) inició este miércoles una nueva intervención sobre la red de agua potable de Cipolletti , que podría generar inconvenientes en el suministro domiciliario durante varias horas. Los trabajos se concentran en un sector estratégico de la ciudad.

Según informó la prestadora provincial, las tareas comenzaron a las 13 sobre calle Mengelle y está previsto que se extiendan hasta las 16. Durante ese período, los vecinos podrían experimentar baja presión de agua en sus viviendas.

La intervención forma parte de un conjunto de acciones destinadas a mejorar el funcionamiento del sistema de distribución. Desde la empresa solicitaron a los usuarios extremar los cuidados y realizar un uso responsable del agua potable mientras se desarrollan las tareas.

Aunque los trabajos están concentrados en un punto específico de la ciudad, la empresa advirtió que sus efectos podrían extenderse a todos los barrios de Cipolletti, debido a las características del sistema de abastecimiento y distribución.

Estefania Petrella

Baja presión de agua en Cipolletti: qué sectores podrían verse afectados

Desde Aguas Rionegrinas explicaron que la intervención se realiza sobre una cañería ubicada en calle Mengelle, con el objetivo de optimizar el funcionamiento de la infraestructura y fortalecer las condiciones de prestación del servicio.

La empresa no identificó barrios particularmente afectados, sino que anticipó que la disminución de la presión podría registrarse en toda la ciudad. Por este motivo, recomendó administrar cuidadosamente las reservas disponibles en los tanques domiciliarios.

Luego de varios días sin agua y presión en Cipolletti, ARSA confirmó el restablecimiento del servicio. Archivo

Nueva bomba para mejorar el abastecimiento

La intervención sobre calle Mengelle se suma a otro importante operativo que Aguas Rionegrinas concretó recientemente en la planta potabilizadora de Cipolletti, donde se realizaron mejoras destinadas a fortalecer el sistema de impulsión de agua.

En esa oportunidad, los trabajos permitieron avanzar con la puesta en funcionamiento de la bomba de impulsión N° 2, una incorporación que representa un refuerzo para la capacidad operativa de las instalaciones que abastecen a la ciudad.

Con este equipamiento, la planta pasó de contar con tres equipos de bombeo operativos a disponer de cuatro bombas, lo que permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones extraordinarias o inconvenientes relacionados con el funcionamiento del sistema.

Según explicó la prestadora, la incorporación busca evitar dificultades como las registradas en años anteriores, cuando la intensidad de utilización de los equipos generó situaciones que exigieron respuestas adicionales para sostener el abastecimiento de agua potable.

Dónde reclamar por problemas con el agua potable

Los vecinos que registren inconvenientes con el suministro podrán comunicarse directamente con Aguas Rionegrinas para realizar consultas sobre el funcionamiento del servicio y obtener información acerca de la intervención.

La empresa mantiene habilitado su canal de atención por WhatsApp al 2920 402808, además de la línea telefónica gratuita 0800 999 24827, destinada a recibir consultas y reclamos de los usuarios del sistema provincial.