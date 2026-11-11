Entre escombros y basura encontró una reliquia de icónico recinto de Cipolletti y le ofrecen "lo que quieras"

Un increíble hallazgo callejero que volvió loco a los cipoleños, disparó reacciones de nostalgia y hasta propuestas impensadas. ¿Vos la venderías?

Hubo, sin dudas, un antes y un después de Zakoga en la noche cipoleña. El emblemático y lujoso boliche y megacomplejo bailable marcó una época dorada en la movida del Alto Valle durante finales de los años 70 y la década de los 80. Y hay generaciones enteras de nuestra ciudad que lo recuerdan y añoran pues aseguran haber vivido allí muchos de los mejores momentos de su juventud.

"Yo dí el primer beso allí", "conocí a la mujer de mi vida", "me sacó a bailar el vecino que me gustaba...", "nos trompeamos con los de Neuquén", son algunos de los imborrables recuerdos que esgrimen los habitué del icónico y desaparecido recinto.

" Parecía que quedaba lejos porque había que ir caminando , no había nada en la Pacheco, era todo ruta chica. Y no todos pasaban, a los de barrio a veces nos rebotaban, je", evoca hoy, entre risas, un cincuentón que en sus años mozos asistía con frecuencia a Zakoga .

Lo cierto es que en las últimas horas el inolvidable boliche volvió a quedar en el centro de la escena por un hallazgo que despertó recuerdos, nostalgias y hasta propuestas inesperadas.

Hace algunos días, en el muro Cipolletti de Ayer, una vecina -María- compartió una sorprendente anécdota callejera. "Hoy pasé por la calle Independencia y estaban tirando todo en un contenedor y en la vereda me llamó la atención la tarjeta", publicó junto a la imagen de la perlita: una entrada preferencial al templo sagrado de la noche local.

El frente del histórico boliche Zakoga, recreado por la IA.

Se la pretenden comprar: ¿Cuánto querés?

Su sorprendente confesión provocó decenas de comentarios. La mayoría le otorgó enorme valor sentimental al objeto y algunos incluso le propusieron comprárselo. "¡Te la compro!! ¿Cuánto querés? Pasame mensaje por privado", por ejemplo, se animó a preguntar Gustavo con la ilusión intacta de adueñarse de la joyita.

"Guardala, es una reliquia. ¿No había otras?", fue el común denominador entre las reacciones, lo que atentaría contra las aspiraciones de varios que preguntaron condiciones por la "perlita".

Para tristeza del nutrido grupo cibernauta, otra usuaria recordó: "Ahí vivía uno de los dueños de Zakoga que ya murió".

También el descubrimiento dio pie a que se hablara del origen del nombre del boliche: "Era Za (del pelado Saravia), Co (de Concetti) y Ga (de Gandini)??? Bah, creo que eso me explicó una vez mi papá", consultó Cinthya.

Zakoga, siempre presente en el corazón de los cipoleños. El boliche donde sonaban los mejores temas, volvió a ser "tema" -valga la redundancia- de conversación por la aparición de una tarjeta mágica.