La ESRN 161 de Cipolletti está terminada: el anuncio que sorprendió a las familias

Tras casi dos años de reclamos, el Gobierno provincial confirmó la finalización de las obras. Los padres aún esperan precisiones sobre la mudanza.

La extensa espera de la comunidad educativa de la ESRN 161 de Cipolletti parece acercarse a su final. Después de casi dos años de reclamos, demoras y fechas de inauguración que nunca se concretaron, el nuevo edificio escolar finalmente está terminado.

Este martes, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck , junto al intendente Rodrigo Buteler , recorrieron las instalaciones y anunciaron oficialmente la finalización de los trabajos. Además, confirmaron que los estudiantes ya están habilitados para comenzar a mudarse.

Sin embargo, el anuncio provincial todavía no se tradujo en una comunicación formal hacia las familias. Padres de estudiantes confirmaron a LM Cipolletti que aún no recibieron información sobre el traslado ni sobre cuándo comenzarán las clases en las nuevas instalaciones.

La incertidumbre se mantiene mientras los alumnos continúan cursando en las instalaciones del Centro Integrador Comunitario (CIC), donde desarrollaron sus actividades escolares durante la espera. Ahora, la expectativa está puesta en concretar la mudanza antes de finalizar el ciclo lectivo.

Weretilneck anunció que la ESRN 161 ya puede comenzar la mudanza

Durante la recorrida por el establecimiento, el mandatario provincial celebró la finalización de una obra largamente esperada y destacó las características del nuevo edificio, que incorpora espacios tecnológicos, deportivos y educativos destinados a mejorar las condiciones de enseñanza.

"Estamos muy contentos. La ESRN 161 tiene edificio propio. Un edificio moderno, con playones, con aulas digitales, con aulas robóticas, con salón de usos múltiples, con todo el confort y con todas las comodidades que tiene que tener un edificio educativo", expresó Weretilneck.

El gobernador también sorprendió al anunciar que no será necesario esperar una inauguración oficial para comenzar a utilizar las instalaciones. Incluso, planteó que los estudiantes podrían finalizar el actual ciclo lectivo dentro de su nueva escuela.

"Como no queremos esperar, le decimos al centro de estudiantes y a todas las autoridades de la 161 que ya pueden empezar a mudarse. Que el Consejo Escolar va a arbitrar todos los medios", aseguró.

Además, agregó: "Cuando quieran se empiezan a mudar y terminan el ciclo lectivo acá, en nuestro edificio". También propuso que la tradicional muestra de fin de año se realice directamente en las nuevas instalaciones escolares.

Los padres todavía no recibieron información sobre el traslado

Pese al anuncio del Gobierno provincial, las familias mantienen cierta incertidumbre respecto de los próximos pasos. Según confirmaron a este medio, todavía no fueron notificadas oficialmente sobre las condiciones del edificio ni sobre una posible fecha para comenzar el traslado.

Hasta el momento, el Consejo Escolar de Cipolletti tampoco difundió un cronograma público que establezca cómo se realizará la mudanza, qué tareas deberán completarse previamente o cuándo comenzarán efectivamente las actividades académicas en el establecimiento.

La situación adquiere especial relevancia porque quedan pocas semanas para la finalización del ciclo lectivo 2026. Por ese motivo, las familias esperan conocer si los estudiantes podrán estrenar las instalaciones durante noviembre o deberán aguardar nuevas definiciones.

Una inversión superior a $1.400 millones para terminar la escuela

A través de sus redes sociales, Alberto Weretilneck informó que el Gobierno de Río Negro destinó más de $1.400 millones de fondos provinciales para finalizar la construcción, luego de que los trabajos quedaran paralizados por Nación.

El nuevo establecimiento cuenta con aulas modernas, espacios destinados a tecnología y robótica, gimnasio, playones deportivos y un salón de usos múltiples (SUM). Estas instalaciones permitirán ampliar las posibilidades de enseñanza y desarrollar diferentes actividades dentro del mismo predio.

La finalización de los trabajos representa un avance significativo para una institución que hasta ahora debió funcionar en espacios alternativos. Contar con instalaciones propias permitirá reorganizar las actividades escolares y disponer de sectores especialmente diseñados para los estudiantes.

Estefania Petrella

El Municipio también realiza mejoras alrededor del establecimiento

Durante la visita, el intendente Rodrigo Buteler destacó las intervenciones que desarrolla la Municipalidad de Cipolletti en el entorno de la escuela, con el objetivo de acompañar la inversión provincial y mejorar las condiciones de acceso.

Los trabajos municipales incluyen asfaltado del perímetro, renovación de la iluminación con tecnología LED y mejoras en los playones y espacios públicos cercanos al establecimiento, según detallaron las autoridades durante la recorrida realizada este martes.

Estas intervenciones buscan complementar la infraestructura educativa con mejores condiciones de circulación y seguridad en los alrededores, especialmente para los estudiantes, docentes y familias que utilizarán diariamente las nuevas instalaciones una vez concretado el traslado.