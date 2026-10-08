La ESRN 161 de Cipolletti está cada vez más cerca de estrenar su edificio: qué falta para finalizar la obra

La nueva escuela del Distrito Vecinal Noreste está en su etapa final. Con una inversión millonaria, solo resta un trabajo clave para concretar el traslado.

La ESRN 161 de Cipolletti está próxima a inaugurar sus nuevas instalaciones en el Distrito Vecinal para que los estudiantes tengan su propio espacio.

La nueva escuela secundaria del Distrito Vecinal Noreste atraviesa la última etapa de construcción. Con una inversión provincial superior a los $1.400 millones, contará con modernos espacios educativos, deportivos y comunitarios.

La comunidad educativa de la ESRN 161 de Cipolletti está cada vez más cerca de cumplir un esperado objetivo: contar con un edificio propio . La construcción del nuevo establecimiento, ubicado en el Distrito Vecinal Noreste, atraviesa su etapa final y solamente resta completar algunos trabajos para concretar su habilitación.

La obra permitirá que los estudiantes y docentes abandonen los espacios prestados donde actualmente funciona la institución. El nuevo edificio incorporará aulas, instalaciones deportivas y sectores destinados a actividades comunitarias.

Desde el Ministerio de Educación y Derechos Humanos confirmaron que los trabajos se encuentran próximos a finalizar. Sin embargo, todavía resta concretar una intervención fundamental para habilitar el funcionamiento del establecimiento: la conexión del servicio de gas, necesaria para garantizar las condiciones de funcionamiento.

La construcción forma parte del plan provincial de infraestructura educativa, que contempla nuevas escuelas, ampliaciones y refacciones en diferentes localidades. En Cipolletti, la iniciativa busca acompañar el crecimiento poblacional y responder a la demanda de vacantes escolares.

Qué falta para que la ESRN 161 se traslade a su nuevo edificio

El coordinador del Consejo Escolar de Cipolletti, Adrián Carrizo, explicó que la creación de la ESRN 161 respondió al incremento de la matrícula secundaria y a la necesidad de ampliar la oferta educativa en una ciudad que continúa creciendo.

En ese contexto, destacó que la nueva infraestructura permitirá resolver una de las principales dificultades que enfrenta la comunidad escolar desde su creación: la ausencia de instalaciones propias para desarrollar las actividades pedagógicas y garantizar mejores condiciones de aprendizaje.

“Lo que estamos viendo hoy ya son los pasos finales de ejecución de la obra. Estimamos que en poco tiempo más, una vez que terminemos con la conexión de gas, la escuela ya se pueda mudar a su edificio propio”, aseguró Carrizo.

Si bien las autoridades educativas manifestaron su expectativa de concretar el traslado próximamente, todavía no se confirmó una fecha oficial para la inauguración. La habilitación dependerá de que se complete la conexión pendiente y puedan finalizarse las tareas necesarias.

Un Aula Maker y nuevos espacios para los estudiantes

Una de las principales novedades que tendrá el establecimiento será la incorporación de un Aula Maker, un espacio pensado para desarrollar propuestas educativas vinculadas con la creatividad, la experimentación y el aprendizaje mediante proyectos prácticos.

El arquitecto Ignacio Midolini, integrante del área de Mantenimiento e Infraestructura del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, destacó que el diseño del establecimiento busca responder a las necesidades pedagógicas actuales y acompañar el desarrollo urbano del sector.

“Lo bueno de estos nuevos proyectos es que integran a la comunidad que habita esta zona, que tiene tanto desarrollo en nuestra ciudad. Se suma un Aula Maker, que es bastante novedoso para nosotros”, explicó el profesional.

Este tipo de espacios educativos permite incorporar nuevas metodologías de enseñanza, mediante actividades que promueven la participación de los estudiantes y el trabajo colaborativo. Su incorporación representa una de las características distintivas del nuevo establecimiento secundario cipoleño.

Dos playones deportivos y un gimnasio para la comunidad

Además de las instalaciones destinadas al dictado de clases, el proyecto contempla la construcción de dos playones deportivos y un gimnasio, infraestructura que permitirá ampliar las actividades físicas y recreativas dentro del establecimiento educativo.

Una característica particular del nuevo edificio será la posibilidad de compartir determinados espacios con los vecinos del Distrito Vecinal Noreste. La propuesta apunta a que las instalaciones tengan utilidad más allá de los horarios habituales de funcionamiento escolar.

El Salón de Usos Múltiples (SUM) contará con un ingreso independiente, una característica que permitirá organizar actividades sin necesidad de habilitar el acceso al resto del establecimiento. De esta manera, se busca facilitar el desarrollo de propuestas comunitarias.

Carrizo destacó especialmente esta característica del proyecto y sostuvo que la intención es fortalecer el vínculo entre la institución y las familias que residen en uno de los sectores de mayor expansión urbana de Cipolletti.

“Es una escuela que está integrada a la comunidad. El hecho de tener un playón deportivo de uso compartido implica que no solamente la infraestructura se utiliza en horario escolar, sino que los fines de semana también puede ser utilizada por escuelas de deporte, familias que hacen actividades deportivas y propuestas sociales, comunitarias y culturales”, manifestó.