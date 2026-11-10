Clausuran depósito gigante de firma mendocina en Cipolletti y aplican millonaria multa

El importante procedimiento se realizó en las últimas horas en nuestra ciudad. Las razones de la drástica dispocisión.

Momento exacto en el que clausuran el negocio de la firma mendocina en Cipolletti.

Un importante operativo de la Municipalidad de Cipolletti terminó con la clausura de un depósito que funcionaba sin habilitación comercial . Decomisaron más de 10 toneladas de metales no ferrosos , en su mayoría cobre , distribuidos en 24 bolsones . Entre los elementos encontraron cables quemados, cables de alta tensión y materiales cuya procedencia no pudo ser acreditada durante la inspección. La firma involucrada es de Mendoza y recibió multas millonarias .

El procedimiento se realizó en un predio ubicado en Estado de Israel y Ruta 22, donde personal de la Secretaría de Fiscalización y la Dirección de Comercio , con participación de la Policía de Río Negro , detectó una actividad comercial que incumplía la Ley provincial 5669 y el Código de Habilitaciones Comerciales de Cipolletti.

El resultado fue contundente: más de 10 toneladas de metales no ferrosos, principalmente cobre, además de cables quemados, cables de alta tensión, griferías y otros elementos, fueron decomisados y quedaron bajo resguardo judicial.

La magnitud del material encontrado y la falta de documentación que acreditara su procedencia encendieron las alarmas sobre el funcionamiento del establecimiento y su posible vinculación con el circuito irregular de compraventa de metales.

La Municipalidad dispuso la clausura del comercio y aplicó multas millonarias a la empresa responsable. El establecimiento permanecerá cerrado.

“En Cipolletti, la delincuencia no tiene lugar"

El intendente Rodrigo Buteler destacó la importancia del operativo y ratificó la decisión de profundizar los controles sobre las actividades comerciales de la ciudad.

“En Cipolletti estamos muy firmes contra la delincuencia y somos muy estrictos con los controles comerciales. Queremos saber quiénes están detrás de cada negocio, qué comercializan y que cumplan con las leyes provinciales y municipales. Acá la delincuencia no tiene lugar. Agradecemos a la Policía de Río Negro por el gran trabajo que hace junto a nuestros equipos municipales”, afirmó Buteler.

Por su parte, el secretario de Fiscalización, Diego Zúñiga, advirtió sobre las consecuencias que puede tener la comercialización irregular de estos materiales.

“Detrás de cada metro de cable robado hay un barrio sin luz, un semáforo apagado o una familia sin servicio. Cuando cortamos la cadena de comercialización, desalentamos el robo. Vamos a seguir controlando y clausurando a quienes operen fuera de la ley”, aseguró.

Más de veinte comercios del rubro ya fueron inspeccionados en Cipolletti, en el marco de una política de controles que continuará en distintos puntos de la ciudad.

Desde el Municipio remarcaron que el objetivo no es solamente sancionar a los comercios irregulares, sino también atacar uno de los posibles eslabones que permiten sostener el negocio del robo de cables y metales, un delito que afecta directamente al patrimonio público y a los servicios esenciales.

El operativo representa un importante golpe al circuito de comercialización irregular de metales por el volumen de material decomisado y refuerza la decisión municipal de avanzar contra los depósitos y compraventas que operan fuera de la ley.

Desde la Muni indican que el mensaje es claro: en Cipolletti, quienes comercialicen metales sin habilitación y no puedan justificar su procedencia se exponen a clausuras, decomisos y fuertes sanciones económicas.