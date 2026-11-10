La cárcel de Cipolletti tendrá un nuevo pabellón: cuántos presos podrá alojar

Este lunes se firmó el contrato para ejecutar una obra de más de $641 millones. Los detalles de la ampliación.

La provincia firmó contrato para iniciar las obras de ampliación del Penal 5 de Cipolletti.

El Gobierno de Río Negro dio un paso decisivo para concretar la ampliación del Penal 5 de Cipolletti , una intervención que permitirá incrementar la capacidad de alojamiento de internos y mejorar las instalaciones del establecimiento penitenciario ubicado en la ciudad.

El gobernador Alberto Weretilneck firmó el contrato para ejecutar la construcción de una nueva unidad penitenciaria , con una inversión superior a los $641 millones, que será financiada íntegramente con recursos provinciales.

La iniciativa contempla la incorporación de un nuevo edificio , el diseño permitirá realizar futuras ampliaciones para acompañar las necesidades de crecimiento del sistema penitenciario rionegrino.

La firma del contrato representa un avance administrativo fundamental para la ejecución del proyecto, que busca sumar infraestructura destinada al alojamiento de personas privadas de su libertad y fortalecer las condiciones operativas del establecimiento.

Durante la actividad, Weretilneck estuvo acompañado por el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler; el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; y el titular de Seguridad y Justicia de Río Negro, Daniel Jara.

Cómo será la nueva unidad penitenciaria del Penal 5

La obra se desarrollará dentro del Establecimiento de Ejecución Penal 5 de Cipolletti y contempla la construcción de un anexo de 243,16 metros cuadrados, con una distribución diseñada para aprovechar los espacios disponibles.

Del total proyectado, 232 metros cuadrados serán cubiertos, mientras que los 11,16 restantes corresponderán a superficies semicubiertas. Esta organización permitirá incorporar nuevos sectores de alojamiento y servicios complementarios para el funcionamiento cotidiano de la unidad.

El edificio tendrá una planta rectangular modular, una característica que facilitará eventuales modificaciones y ampliaciones. La distribución interior estará organizada mediante una doble crujía, con 12 celdas destinadas a alojar inicialmente a 36 personas.

Según las características técnicas difundidas por el Gobierno provincial, las celdas contarán con ventilación adecuada, un aspecto contemplado en el diseño para mejorar las condiciones de habitabilidad de los nuevos espacios de alojamiento penitenciario.

Otro elemento previsto es la construcción de un acceso principal semicubierto, que no solamente permitirá organizar el ingreso al edificio, sino que también estará preparado para facilitar una eventual expansión de la infraestructura en etapas posteriores.

Antonio Spagnuolo

Qué instalaciones tendrá el nuevo pabellón

Además de las celdas, el proyecto contempla la incorporación de un bloque de servicios de apoyo en la parte posterior del edificio, destinado a cubrir necesidades sanitarias y operativas de quienes permanezcan alojados en el lugar.

Este sector incluirá un espacio de office, cuatro duchas individuales y cuatro inodoros independientes, distribuidos dentro de un núcleo sanitario especialmente previsto para complementar el funcionamiento de la nueva unidad de alojamiento.

También se instalarán dos piletones con seis canillas, junto con un sistema de distribución de agua fría y caliente. Estas instalaciones formarán parte de los servicios necesarios para el uso cotidiano del nuevo pabellón penitenciario.

La disposición de estos ambientes responde a un esquema funcional que busca concentrar los servicios complementarios en un sector específico, mientras que las celdas ocuparán los espacios principales del edificio proyectado dentro del establecimiento.