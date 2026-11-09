Qué pasó con el hombre que mató de un golpe en la cabeza a Bella, la perra de la vecina

El acusado agredió al animal que había asomado el hocico entre el alambrado que dividía ambos terrenos. Las partes alcanzaron una solución alternativa.

Un hombre del barrio 4 de Agosto de Cipolletti fue acusado por la muerte de la perra de su vecina, raza American Bully Pocket, como la de la foto. Construyó un paredón y zafó de la causa judicial.

La tarde del 18 de septiembre de 2025, una perra raza American Bully Pocket de ocho años de edad y llamada Bella, murió de un golpe en la cabeza, dado con una pala.

El hecho, que generó una gran indignación cuando trascendió públicamente y hasta fue informado por medios de prensa con alcance nacional, ocurrió en una vivienda del barrio 4 de agosto, aledaño al Anai Mapu de Cipolletti.

La dueña de la mascota hizo la denuncia y responsabilizó a su vecino, quien fue imputado por el delito de “ crueldad animal ". Según la acusación, la perra había atravesado su cabeza por un agujero que había en la maya sima que divide su terreno con la propiedad de Walter Darío Amaya, quién le dio el palazo que le provocó una “ luxación cervical”. La agresión le produjo una “obstrucción de las vías aéreas con aspiración de fluidos”, lo que desencadenó la muerte, indicó un informe pericial de necropsia realizado por un médico veterinario que intervino en la investigación .

En busca de una solución alternativa

La causa penal siguió su curso, aunque las partes se abocaron a encontrar una solución alternativa que permitiese finalizar el conflicto legal. Finalmente, y tras meses de conversaciones, acordaron aplicar un criterio de oportunidad, método que permite prescindir totalmente o parcialmente de la acción penal o limitarla, con la aceptación de la víctima, que puede incluir la aplicación de pautas de conducta o la reparación del daño.

En una audiencia realizada hace pocas semanas, la fiscal Adjunta Yésica Montenegro pidió el sobreseimiento de Amaya, al señalar que el acuerdo alcanzado había culminado de manera exitosa.

Según indicó, la damnificada había requerido que el acusado construyera una medianera de ladrillos en lugar del alambrado que dividía ambos terrenos, y que también le pidiera disculpas por lo sucedido con su mascota.

Paredón construído

La obra del paredón se concretó, y así quedó acreditado mediante fotos y videos que presentó el defensor Oficial Rodrigo Martínez, quien acompañó el pedido de sobreseimiento de sus asistido.

Además, la Fiscal destacó que se comunicó con la mujer, quien le manifestó que no tuvo más problemas con Amaya, y que la relación entre ambos “era cordial”, por lo que no tenía interés en que continuara la causa judicial. Agregó asimismo Montenegro que el hombre no registraba antecedentes penales.

El Ministerio Público Fiscal le formuló cargos al hombre acusado de agredir a una policía y dañar un patrullero. Quedó libre con el cumplimiento de medidas cautelares. Estefania Petrella

Al analizar el requerimiento de la Fiscalía y la Defensa, la jueza Rita Lucía no se opuso al planteo. Destacó las pruebas reunidas en la investigación contra el acusado, el daño causado y el acuerdo al que habían arribado, que incluía el desinterés del Ministerio Público Fiscal en continuar con la causa.

Explicó en este sentido que “no habiendo razón plausible para desatender tal decisión que ha tomado en el marco de sus facultades, no hay posibilidad de avanzar en la acusación del imputado”.

En el fallo de sobreseimiento conocido días atrás, la magistrada añadió que el trámite legal “no afecta el buen nombre y honor que pudiera gozar” el acusado, una declaración que se lo exige el Código Penal rionegrino.