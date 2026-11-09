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El tiempo en Cipolletti: semana de calor intenso, viento y probables tormentas

La Autoridad de Cuencas emitió el reporte meteorológico para la semana en la ciudad, con máximas elevadas, ráfagas intensas y precipitaciones.

Se espera una semana con calor intenso en Cipolletti. 

Se espera una semana con calor intenso en Cipolletti. 

 Estefania Petrella

La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) difundió el pronóstico extendido para la ciudad de Cipolletti, abarcando desde el lunes 9 de noviembre hasta el sábado 14 de noviembre. La semana se caracterizará por altas temperaturas, días nublados y jornadas con viento fuerte e inestabilidad.

Para el lunes 9 de noviembre, se espera una jornada calurosa con una temperatura máxima de 34°C y cielo parcialmente nublado por la tarde, con vientos del sector sur a 21 km/h y ráfagas de 25 km/h. Durante la noche, el cielo estará mayormente cubierto, con una mínima de 11°C y vientos del sudoeste a 29 km/h que alcanzarán ráfagas de 52 km/h.

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Viento en aumento y variación de temperatura

El martes 10 de noviembre mantendrá el ambiente caluroso, con una temperatura máxima de 32°C durante el día y una mínima de 8°C por la noche. Las condiciones del cielo se mantendrán mayormente despejadas a lo largo de toda la jornada, registrando vientos sostenidos del sudoeste de 35 km/h en la tarde y 37 km/h en la noche.

El miércoles 11 de noviembre, el cielo permanecerá cubierto de manera continua. Se pronostica una máxima de 31°C y una mínima nocturna de 10°C, con vientos del sudoeste a 23 km/h por la tarde que rotarán al sudeste por la noche, momento en el que las ráfagas llegarán a los 59 km/h con velocidad sostenida de 31 km/h.

Para este lunes 9, el pron&oacute;stico anticipa una temperatura m&aacute;xima de 34 grados en Cipolletti.

Para este lunes 9, el pronóstico anticipa una temperatura máxima de 34 grados en Cipolletti.

Ingreso de inestabilidad, precipitaciones y tormentas

Durante el jueves 12 de noviembre se prevé el inicio de condiciones inestables con posibles tormentas en horario diurno y una temperatura máxima de 32°C. Los vientos soplarán del este a 43 km/h con ráfagas de 47 km/h, mientras que hacia la noche se aguardan lluvias débiles y dispersas, con un descenso térmico a 6°C y ráfagas del sudeste de 62 km/h con vientos de 48 km/h.

La jornada del viernes 13 de noviembre continuará inestable en el día, registrando un descenso en la máxima que se ubicará en los 23°C, acompañada de vientos del sudeste a 31 km/h. Por la noche, el cielo estará parcialmente nublado con una mínima de 6°C y vientos a 18 km/h con ráfagas de 26 km/h.

Para finalizar la semana, el sábado 14 de noviembre volverán las temperaturas elevadas con una máxima de 31°C diurna y 11°C nocturna. Se anticipa la probabilidad de tormentas tanto durante el día como en la noche en Cipolletti, con vientos provenientes del noreste a 19 km/h durante el día y ráfagas de 37 km/h en la noche.

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