El tiempo en Cipolletti: semana de calor intenso, viento y probables tormentas

La Autoridad de Cuencas emitió el reporte meteorológico para la semana en la ciudad, con máximas elevadas, ráfagas intensas y precipitaciones.

La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) difundió el pronóstico extendido para la ciudad de Cipolletti , abarcando desde el lunes 9 de noviembre hasta el sábado 14 de noviembre . La semana se caracterizará por altas temperaturas, días nublados y jornadas con viento fuerte e inestabilidad.

Para el lunes 9 de noviembre , se espera una jornada calurosa con una temperatura máxima de 34°C y cielo parcialmente nublado por la tarde, con vientos del sector sur a 21 km/h y ráfagas de 25 km/h . Durante la noche, el cielo estará mayormente cubierto, con una mínima de 11°C y vientos del sudoeste a 29 km/h que alcanzarán ráfagas de 52 km/h .

El martes 10 de noviembre mantendrá el ambiente caluroso, con una temperatura máxima de 32°C durante el día y una mínima de 8°C por la noche. Las condiciones del cielo se mantendrán mayormente despejadas a lo largo de toda la jornada, registrando vientos sostenidos del sudoeste de 35 km/h en la tarde y 37 km/h en la noche.

El miércoles 11 de noviembre, el cielo permanecerá cubierto de manera continua. Se pronostica una máxima de 31°C y una mínima nocturna de 10°C, con vientos del sudoeste a 23 km/h por la tarde que rotarán al sudeste por la noche, momento en el que las ráfagas llegarán a los 59 km/h con velocidad sostenida de 31 km/h.

Para este lunes 9, el pronóstico anticipa una temperatura máxima de 34 grados en Cipolletti.

Ingreso de inestabilidad, precipitaciones y tormentas

Durante el jueves 12 de noviembre se prevé el inicio de condiciones inestables con posibles tormentas en horario diurno y una temperatura máxima de 32°C. Los vientos soplarán del este a 43 km/h con ráfagas de 47 km/h, mientras que hacia la noche se aguardan lluvias débiles y dispersas, con un descenso térmico a 6°C y ráfagas del sudeste de 62 km/h con vientos de 48 km/h.

La jornada del viernes 13 de noviembre continuará inestable en el día, registrando un descenso en la máxima que se ubicará en los 23°C, acompañada de vientos del sudeste a 31 km/h. Por la noche, el cielo estará parcialmente nublado con una mínima de 6°C y vientos a 18 km/h con ráfagas de 26 km/h.

Para finalizar la semana, el sábado 14 de noviembre volverán las temperaturas elevadas con una máxima de 31°C diurna y 11°C nocturna. Se anticipa la probabilidad de tormentas tanto durante el día como en la noche en Cipolletti, con vientos provenientes del noreste a 19 km/h durante el día y ráfagas de 37 km/h en la noche.