Cipolletti LMCipolletti Clima ¿Otro día lindo? Cómo estará el clima este domingo en Cipolletti

El reporte del Servicio Meteorológico Nacional para nuestra ciudad. ¿Hay probabilidades de lluvia? Agregar LM Cipolletti a







Muchos aprovecharán la jornada para ir al Río. Antonio Spagnuolo

El domingo 8 de noviembre, según el SMN, tendrá condiciones meteorológicas inmejorables en la región. Según las últimas previsiones del tiempo, se presentará como una jornada ideal para disfrutar al aire libre, caracterizada por el cielo despejado, una importante amplitud térmica y cero probabilidad de precipitaciones.

La jornada comenzará durante la madrugada con un ambiente fresco y una temperatura mínima de 12 °C, acompañado por un cielo totalmente despejado. A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán estables, permitiendo que el sol tome el protagonismo y comience a hacer subir el termómetro de forma paulatina.

Durante la tarde se alcanzará el pico máximo de la jornada, con una agradable temperatura de 27 °C. Si bien se espera la presencia de un cielo ligeramente nublado, esto no eclipsará el clima primaveral ni entorpecerà los planes de paseo, actividades deportivas o encuentros en parques y plazas.

Hacia la noche, el firmamento volverá a quedar despejado, registrándose un leve descenso térmico que cerrará un domingo redondo, sin viento de consideración ni amenazas de lluvia en el horizonte.