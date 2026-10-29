Cipolletti LMCipolletti Jueves ¿Arranca la primavera?: Cómo estará el clima este jueves en el Alto Valle

En pronóstico indica que tendremos una jornada muy agradable en la región. Se aconseja preparar ropa liviana, pero no guardar aún los abrigos. Agregar LM Cipolletti a







El jueves arrancó con cielo despejado este jueves en el Alto Valle. Pero el Servicio Meteorológico Nacional anticipa que se tornará ligeramente nublado con el correr de la mañana y así continuará la jornada hasta caer el día, en que se aparecerán nubarrones.

El pronóstico indica que la temperatura mínima será de 12º, mientras que la máxima alcanzará un tono primaveral: 28º, por lo que habrá que sacar ropa liviana para andar. Además, no se marcan en los informes la posibilidad de lluvias. Tampoco molestará el viento, porque no superará los 31 km/h, aunque podrían registrarse ráfagas de hasta 50 km/h.

Pero a no guarda aún los abrigos, porque el viernes será otro en panorama porque bajará notablemente la temperatura, con una máxima de 19º y una mínima de 11, pero el cielo estará nublado durante toda la jornada, con vientos de hasta 22 km/h y ráfagas que llegarían a los 59km/h.