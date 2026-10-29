¿Arranca la primavera?: Cómo estará el clima este jueves en el Alto Valle
En pronóstico indica que tendremos una jornada muy agradable en la región. Se aconseja preparar ropa liviana, pero no guardar aún los abrigos.
El jueves arrancó con cielo despejado este jueves en el Alto Valle. Pero el Servicio Meteorológico Nacional anticipa que se tornará ligeramente nublado con el correr de la mañana y así continuará la jornada hasta caer el día, en que se aparecerán nubarrones.
El pronóstico indica que la temperatura mínima será de 12º, mientras que la máxima alcanzará un tono primaveral: 28º, por lo que habrá que sacar ropa liviana para andar. Además, no se marcan en los informes la posibilidad de lluvias. Tampoco molestará el viento, porque no superará los 31 km/h, aunque podrían registrarse ráfagas de hasta 50 km/h.
Te puede interesar...
Pero a no guarda aún los abrigos, porque el viernes será otro en panorama porque bajará notablemente la temperatura, con una máxima de 19º y una mínima de 11, pero el cielo estará nublado durante toda la jornada, con vientos de hasta 22 km/h y ráfagas que llegarían a los 59km/h.
Vuelven las lluvias
Algo similar se producirá el sábado, con otra baja de la temperatura (16 de máxima) aunque con algunos momentos de sol. Pero atención, porque el domingo volverían las lluvias. Según el adelanto, durante la mañana serán precipitaciones aisladas, con chaparrones durante la tarde/noche. También se sentirá algo más el frío, con una temperatura mínima de 7º y una máxima de apenas 12.
Leé más
Se vienen importantes obras en tres barrios de Cipolletti: cuáles son y qué cambiará
Piden cadena de oración para colectivero muy querido en Cipolletti y Neuquén: "Fue de repente..."
Ritual: quiénes son los chefs y locales que le darán sabor al Distrito Gastronómico de Cipolletti
Noticias relacionadas
Lo más leído