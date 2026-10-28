El Municipio licita la obra del Fortín 1° División: los detalles

La refacción integral busca recuperar el edificio histórico construido en 1879, ubicado en la intersección de rutas 22 y 151, y transformarlo en un Museo.

El Fortín Primera División se transformará en un museo y espacio para la cultura de Cipolletti.

El martes 17 de noviembre el Municipio llevará a cabo la Licitación Pública N°26/26 para llevar a cabo la remodelación y puesta en valor del histórico Fortín Primera División de Cipolletti . La refacción integral busca recuperar el edificio histórico construido en 1879, ubicado en la intersección de rutas 22 y 151, y transformarlo en un Museo.

La apertura de ofertas se realizará a las 10 en el 10° piso del edificio municipal, ubicado en calle Yrigoyen 379. El presupuesto oficial de la obra es de $248.500.000,00 y el plazo de obra será de cuatro meses corridos .

Desde el Ejecutivo informaron que la venta de pliegos y las consultas se realizan en la Dirección de Arquitectura que se ubica en el 10° piso del edificio municipal, en horario administrativo de lunes a viernes de 8 a 13 horas. Además, se encuentra disponible el teléfono: 299-4494900 Interno 1089. O al corporativo 299-4242908. Más información en el sitio oficial del Municipio .

El proyecto del Municipio

A través de la secretaría de Obras Públicas se informó que la intervención comprende una superficie aproximada de 110 m² de obra a restaurar y adecuar, complementada con el tratamiento y acondicionamiento de aproximadamente 580 m² de espacios exteriores y parquización.

Se buscará conservar la identidad y el carácter propio del edificio, incorporando las mejoras necesarias para su correcto funcionamiento y mantenimiento.

Los trabajos comprenden la restauración y adecuación de los elementos constructivos existentes, incluyendo cubierta, muros, revoques, pisos, cielorrasos, carpinterías y elementos de madera, así como la renovación de terminaciones y pintura. Asimismo, se prevé el reemplazo de las aberturas y puertas existentes por nuevas carpinterías de PVC símil madera, la recuperación de elementos de madera existentes y la incorporación de muebles expositores integrados a los muros.

La intervención contempla además la adecuación y ejecución de las instalaciones eléctricas, sanitarias y de climatización, incorporando sistemas de iluminación general y de destaque para los sectores de exposición, junto con los tableros, canalizaciones, protecciones y demás componentes necesarios para garantizar condiciones adecuadas de funcionamiento y seguridad.

En los espacios exteriores se prevé el reacondicionamiento de cerramientos, rejas, veredas, senderos, y sectores de circulación, incluyendo las tareas de reparación, regularización, terminación y pintura correspondientes.

En conjunto, las obras tienen como finalidad recuperar y conservar el inmueble, mejorar sus condiciones de uso y garantizar su adecuada integración con el entorno y su utilización como espacio destinado a la puesta en valor y difusión del patrimonio local.

Un sitio con casi 150 años de historia

El origen del Fortín se remonta a junio de 1879, cuando tropas del Ejército Argentino llegaron a la confluencia de los ríos Limay y Neuquén y levantaron una fortificación llamada Fortín Confluencia. Meses después se construyó un nuevo emplazamiento bajo jurisdicción de la Primera División del Ejército expedicionario del Río Negro.

La construcción se enmarcó en la etapa final de la Campaña al Desierto y llegó a albergar tropas al mando del general Roca. Su función era vigilar el paso del río Neuquén, utilizado históricamente por los pueblos originarios en sus desplazamientos entre la cordillera y la pampa húmeda.

El fortín tuvo tres emplazamientos previos al actual. Fue incendiado poco tiempo después de su construcción y reconstruido para alojar nuevamente a la tropa. Estaba ubicado a unos 500 metros del Paso Fotheringham sobre el río Neuquén, cerca de la confluencia con el Limay.