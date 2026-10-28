Ya funcionan los semáforos inteligentes en nuevos puntos de Cipolletti: dónde están ubicados

Avanza el reordenamiento vial en la ciudad y este miércoles es un día de estreno de los nuevos dispositivos. Se adaptan a la demanda vehícular.

Los nuevos semáforos inteligentes se suman a los que ya estaban en funcionamiento.

Bajo la consigna, "menos congestión, más ahorro de tiempo", la Municipalidad de Cipolletti puso en marcha un plan de reordenamiento de tránsito y seguridad vial que incluye el recambio e instalación de nuevos semáforos inteligentes en cruces de alta complejidad de la ciudad. La medida, coordinada a través de la Secretaría de Fiscalización , comenzó a regir este miércoles 28 de octubre con el encendido de los primeros equipos dotados de tecnología adaptativa.

Las tres intersecciones alcanzadas en esta etapa son Mariano Moreno y Ruta 151, Mariano Moreno y San Luis y Ruta 22 y J. D. Salto. Los nuevos equipamientos instalados incorporan controladores dinámicos, sensores de detección vehicular y sistemas de análisis asistidos por inteligencia artificial que analizan el comportamiento del tránsito en tiempo real para cada uno de los accesos de la esquina.

A diferencia de los sistemas tradicionales de tiempos fijos, el software ajusta automáticamente la duración de las luces verdes y rojas en función de la demanda vehicular del momento. Esta regulación dinámica busca optimizar la circulación, reducir sensiblemente las demoras en hora pico y minimizar el riesgo de colisiones en sectores caracterizados por un flujo permanente y complejo.

Adecuación a las demandas del crecimiento urbano

Desde la secretaría de Fiscalización destacaron que la actualización de la infraestructura vial resulta indispensable para acompañar el incremento en el parque automotor local y de tránsito pesado. Con esta inversión, se busca garantizar una movilidad más fluida, segura y eficiente para los vecinos.

Las tareas de montaje y puesta a punto de la red estuvieron a cargo de la firma Tecnotrans SRL, adjudicataria del proceso licitatorio correspondiente.