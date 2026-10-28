Por unanimidad el proyecto de ley que propone modificar la Ley 4986, que creó el Programa Provincial de Información, Concientización y Prevención del Grooming.

Grooming en Río Negro: qué cambiará en la ley y por qué buscan actualizarla después de 12 años

La Comisión de Cultura, Educación y Comunicación Social otorgó dictamen favorable por unanimidad al proyecto de ley que propone modificar la Ley 4986, que creó el Programa Provincial de Información, Concientización y Prevención del Grooming . La iniciativa cuenta con la firma de legisladores de distintos espacios políticos.

El proyecto, que tuvo un amplio debate en comisión, busca adecuar la normativa a las nuevas formas de violencia en los entornos digitales.

Así lo explicó el legislador Ariel Bernatene (UCR), quien señaló que la propuesta parte del trabajo que ya desarrolla la ley en "su enfoque integral. A partir de allí, planteamos una modificación, no en su estructura, sino una adecuación a las nuevas formas de violencia , que tienen que ver con la violencia en los entornos digitales", expresó:

Por su parte, la legisladora Maricel Cévoli (JSRN) destacó "la importancia de que varios bloques se sumen para trabajar en esta norma. Esto demuestra la preocupación que tenemos por lo que está sucediendo hoy con los delitos de ciberacoso", sostuvo.

La legisladora recordó que, cuando se sancionó la normativa provincial, algunas de las tecnologías que hoy pueden utilizarse para cometer este tipo de delitos todavía no existían. En ese sentido, señaló que la actualización busca incorporar las nuevas tecnologías a las herramientas de prevención y abordaje. Además, hizo hincapié en la necesidad de fortalecer la capacitación para reconocer y prevenir estas situaciones.

Por otro lado, la legisladora Ayelén Spósito (Vamos con Todos) adelantó que su bloque acompañará la iniciativa y planteó la importancia de articularla con otros proyectos vinculados a la protección de niños, niñas y adolescentes en los entornos digitales.

En ese marco, mencionó un proyecto de su autoría relacionado con el bloqueo de plataformas de juegos en las escuelas y advirtió sobre la necesidad de que los adultos responsables acompañen a sus hijos en el uso de las nuevas tecnologías.

Los autores de la reforma a la ley de grooming

El proyecto tiene como autores a los legisladores: Lorena Matzen y Ariel Bernatene (UCR); Elba Mansilla (Primero Río Negro); Aime Kircher, Maricel Cévoli, Silvia Morales y Marcelo Szczygol (JSRN); Daniela Agostino, Roberta Scavo, Fernando Frugoni y Javier Acevedo (CC-ARI Cambiemos); Luis Ivancich, Daniel Belloso, Leandro García, Alejandra Mas y Pedro Dantas (PJ-NE); Ayelén Spósito, Luciano Delgado Sempé, José Luis Berros, Magdalena Odarda y Fabián Pilquianao (Vamos con Todos); y Ofelia Stupenengo (PRO Unión Republicana).

Durante la reunión, también se sumaron a la coautoría del proyecto, los legisladores Patricia Mc Kidd, Santiago Ibarrolaza, Gabriela Picotti y Norberto Moreno.