Anuncio clave para la Ruta 22: en noviembre comenzarían a asfaltar las colectoras del Puente 83.

El gobernador de Río Negro anunció trabajos sobre las colectoras de la Ruta 22, entre Cipolletti y Fernández Oro.

El gobernador Alberto Weretilneck confirmó que en 20 días, aproximadamente, podrían comenzar los trabajos de pavimentación de las colectoras de Puente 83, sobre la Ruta 22, entre Cipolletti y Fernández Oro. En este sentido, aclaró que el inicio dependerá de que se logre resolver una situación contractual pendiente con Nación .

Los trabajos abarcarán las calles laterales ubicadas a ambos lados de la ruta, que presentan numerosos pozos y un importante deterioro. Actualmente, automovilistas y transportistas deben utilizar esas colectoras mientras permanece inconclusa la ampliación de la autovía.

Weretilneck explicó que la Provincia mantiene gestiones para poder intervenir en el sector, donde todavía existen contratos vigentes entre Vialidad Nacional y empresas privadas .

Respecto del comienzo de las obras, se destacó la necesidad de que los contratos vigentes queden rescindido o que se alcance un acuerdo entre las tres partes. El Gobernador indicó que las conversaciones están encaminadas, aunque todavía no se informó una fecha para completar ese trámite.

Vialidad Nacional movilizó maquinaria a la Ruta 22 altura Puente 83 para acondicionar la calzada tras las lluvias.

Sobre los cuatro carriles centrales

Aunque buena parte de la ampliación de la Ruta 22 está pavimentada, los cuatro carriles centrales no serán habilitados por el momento. La apertura depende de resolver l as conexiones entre los barrios ubicados a ambos lados de la autovía, ya que la circulación por la traza principal podría interrumpir algunos de los cruces que utilizan diariamente los vecinos.

También permanece pendiente una solución para el acceso a Isla Jordán. El sector de Puente 83 comprende aproximadamente 2,3 kilómetros en los que conviven tramos terminados con otros que todavía necesitan intervenciones. Mientras se define cómo completar la obra, el tránsito continuará concentrado en las colectoras.

La intervención en Puente 83 forma parte de las prioridades del Gobierno provincial para mejorar las condiciones de circulación en las rutas nacionales 22 y 151. Este jueves 29 de octubre está previsto que Río Negro reciba los primeros tramos de ambas rutas, para comenzar a hacerse cargo de su administración y recuperación.

El mandatario provincial cuestionó el estado de los caminos y la falta de mantenimiento acumulada durante los últimos años. "El nivel de deterioro, de rotura y abandono de las dos rutas es escandaloso. No solo en la parte urbana, sino también en el mantenimiento", sostuvo.

Por este motivo, pidió paciencia a los vecinos y advirtió que la recuperación demandará tiempo. "No hay magia acá para resolver las cosas de un día para el otro. Vamos a tardar un tiempo", expresó durante la entrevista.

Además de Puente 83, existen otros sectores con contratos nacionales vigentes, entre ellos la rotonda de Choele Choel, sobre la Ruta 22, y el tramo comprendido entre los kilómetros 3 y 109 de la Ruta 151. En esos casos también será necesario resolver acuerdos administrativos antes de avanzar con las intervenciones provinciales.