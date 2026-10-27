Río Negro: Cuándo cobran los estatales y de cuánto es el aumento que percibirán

Se confirmó la fecha de cobro de los estatales de la provincia. El Gobierno confirmó que los empleados públicos cobrarán con aumento.

Se confirmó la fecha de pago de sueldos para los estatales de Río Negro.

El gobierno de Río Negro informó que pagará este sábado 31 de octubre, último día del mes, la totalidad de los salarios de la Administración Pública provincial, con un aumento . El pago anticipado, indicaron desde Provincia, "garantiza previsibilidad y contribuye a cuidar el poder adquisitivo de miles de familias rionegrinas".

Los trabajadores estatales rionegrinos percibirán sus salarios con un aumento del 4,18%. El porcentaje surge del promedio de las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional y de Viedma correspondientes a los meses de agosto y septiembre.

El sábado cobrarán sus sueldos el personal de Salud Pública, incluidas guardias y horas extras; la Policía de Río Negro y el Servicio Penitenciario Provincial. También percibirán sus salarios los docentes, el personal de la Ley 1.844, Vialidad Rionegrina, beneficiarios de pensiones de Bomberos Voluntarios y trabajadores de los poderes Legislativo y Judicial, junto a los órganos de control.

Río Negro sostiene así su política salarial, con el pago de todos los haberes estatales en una única jornada, "brindando certezas a los trabajadores y sus familias a partir de una gestión ordenada de los recursos públicos", dijeron desde Provincia.

La puja salarial con Unter continúa

El Gobierno de Río Negro confirmó que liquidará el mencionado incremento salarial para el sector docente con los haberes correspondientes al mes de octubre pese a la postura expresada por la conducción del gremio Unter.

Según se informó a través de un comunicado oficial, con este ajuste los sueldos acumularán una suba nominal del 25,9% en lo que va de 2026. Desde el Ejecutivo precisaron que las actualizaciones periódicas se calculan a partir del promedio entre el índice de inflación nacional y la medición de la canasta básica registrada en Viedma.

De acuerdo con la información difundida por el Estado provincial, Río Negro se ubica en el cuarto lugar del país en la comparación salarial docente. Con la liquidación del nuevo porcentaje, el salario de bolsillo de octubre para un maestro de grado de jornada simple sin antigüedad alcanzará los $1.412.430.

Unter llevó adelante su Congreso Extraordinario donde definió no aceptar la propuesta salarial del Gobierno de Río Negro.

En el texto oficial, el Gobierno cuestionó la decisión de la dirigencia gremial y remarcó la aplicación del aumento "frente al rechazo de la conducción de Unter, que priorizó su postura política por encima de la defensa de los trabajadores y del derecho a la educación de miles de niños, niñas y jóvenes rionegrinos".

En esa misma línea, expresaron que la cúpula sindical "antepone su visión política a las necesidades de las y los docentes y a la continuidad educativa". Asimismo, remarcaron desde el Gobierno que las diferencias dirigenciales "no pueden convertirse en un obstáculo para que los trabajadores perciban sus mejoras ni para que los estudiantes tengan garantizado su derecho a aprender".