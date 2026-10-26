Un tiburón cazón quedó atrapado en un piletón en Las Grutas: gran operativo hasta que regresó al mar

Un ejemplar de cazón quedó varado en los piletones de Las Grutas y fue resguardado por organismos provinciales hasta que logró regresar al mar.

Un cazón quedó atrapado en uno de los piletones de Las Grutas hasta que subió la marea.

Un ejemplar de tiburón cazón (Galeorhinus Galeus) fue avistado este domingo 26 de octubre en los piletones de una de las bajadas céntricas de Las Grutas , donde había quedado atrapado de manera temporal tras la bajamar. El rápido aviso de los vecinos permitió activar un operativo de resguardo inmediato.

Ante la alerta, personal de la secretaría de Ambiente y Cambio Climático y de la subsecretaría de Fauna Silvestre acudieron al lugar junto con estudiantes de la carrera de Guardavidas. En el procedimiento también participaron representantes del CIMAS y de la Fundación Por el Mar , quienes constataron la presencia del animal.

Tras garantizar la custodia del espécimen, el equipo esperó el ascenso de la marea. De este modo, el tiburón logró regresar al mar de manera natural y sin necesidad de manipulación humana.

En Río Negro hay un trabajo coordinado para preservar especies de tiburones.

Especie en peligro y protección provincial

El cazón es una especie cuya conservación resulta prioritaria. Actualmente se encuentra catalogado como En Peligro Crítico por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), dado que sus poblaciones en el Atlántico Sudoccidental sufrieron una reducción superior al 80% en los últimos 30 años.

En la provincia, el animal cuenta con la protección de la Ley Provincial 5706/23, la cual establece la prohibición de captura con sacrificio y la devolución obligatoria de seis especies de tiburones en todo el litoral rionegrino.

Corredor biológico y recomendaciones a la comunidad

El hecho pone de relieve la relevancia del proyecto impulsado por el gobernador Alberto Weretilneck para crear el Área Natural Protegida Corredor de los Cinco Grandes. La iniciativa proyecta conservar aproximadamente 273.000 hectáreas para proteger ambientes fundamentales para la biodiversidad marina en el Golfo San Matías.

Desde la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático recordaron que, ante la presencia o hallazgo de fauna marina en la costa, no se debe tocar, alimentar, capturar ni intentar trasladar a los animales. La recomendación oficial es mantener distancia y notificar inmediatamente a las autoridades correspondientes para que personal especializado evalúe la situación.