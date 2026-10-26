El gobierno provincial liquidará el aumento del 4,18% a docentes pese al rechazo de Unter

El Gobierno de Río Negro confirmó que pagará el incremento del 4,18% con los sueldos de octubre, pese a la negativa del gremio docente Unter.

Unter rechazó la oferta salarial del Gobierno y anunció un paro de 24 horas. La Provincia liquidará igual el aumento.

El Gobierno de Río Negro confirmó que liquidará un incremento salarial del 4,18% para el sector docente con los haberes correspondientes al mes de octubre . La medida se aplicará pese a la postura expresada por la conducción del gremio Unter .

Según se informó a través de un comunicado oficial , con este ajuste los sueldos acumularán una suba nominal del 25,9% en lo que va de 2026 . Desde el Ejecutivo precisaron que las actualizaciones periódicas se calculan a partir del promedio entre el índice de inflación nacional y la medición de la canasta básica registrada en Viedma .

De acuerdo con la información difundida por el Estado provincial, Río Negro se ubica en el cuarto lugar del país en la comparación salarial docente. Con la liquidación del nuevo porcentaje, el salario de bolsillo de octubre para un maestro de grado de jornada simple sin antigüedad alcanzará los $1.412.430 .

En el texto oficial, el Gobierno cuestionó la decisión de la dirigencia gremial y remarcó la aplicación del aumento "frente al rechazo de la conducción de Unter, que priorizó su postura política por encima de la defensa de los trabajadores y del derecho a la educación de miles de niños, niñas y jóvenes rionegrinos".

En esa misma línea, expresaron que la cúpula sindical "antepone su visión política a las necesidades de las y los docentes y a la continuidad educativa". Asimismo, remarcaron desde el Gobierno que las diferencias dirigenciales "no pueden convertirse en un obstáculo para que los trabajadores perciban sus mejoras ni para que los estudiantes tengan garantizado su derecho a aprender".

El último congreso de Unter rechazó oficialmente la oferta del 4,18% de incremento que realizó el gobierno provincial.

Esquema de aumentos y proyección fiscal

La propuesta impulsada por la gestión provincial contempla una nueva instancia de actualización salarial programada para diciembre, la cual tomará como referencia el índice de inflación del mes de octubre. A su vez, ratificaron la continuidad de los espacios de diálogo para abordar las demandas del sector.

Por último, desde el Ejecutivo señalaron que, en un contexto económico nacional complejo, la administración mantiene una política de orden fiscal para resguardar los recursos públicos, saldar los compromisos salariales y garantizar el servicio educativo, asegurando que la postura gremial no suspenderá la liquidación del aumento.

Unter, rechazo y paro

El gremio docente Unter resolvió rechazar la última propuesta salarial presentada por el Gobierno de Río Negro y exigió una nueva convocatoria a paritarias antes del 15 de noviembre. La decisión fue adoptada durante un congreso extraordinario realizado en Fernández Oro.

La resolución se conoció este viernes 23 de octubre, luego del CCCXCVII Congreso General Extraordinario, que reunió a los representantes sindicales para analizar el ofrecimiento económico presentado por la Provincia durante la negociación salarial del pasado 14 de octubre.

El sindicato insistió en la necesidad de avanzar con una recomposición que permita mejorar los ingresos del sector docente. Uno de los principales reclamos consiste en establecer el salario al valor índice, además de garantizar que cualquier recomposición salarial se aplique sobre los haberes remunerativos, una condición que el gremio considera fundamental para los trabajadores activos y jubilados.