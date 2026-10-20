Por las intensas lluvias, Unter pidió suspender las clases en Cipolletti

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene un alerta sobre la ciudad y la región por precipitaciones. El gremio docente solicitó "la suspensión inmediata de las actividades escolares del turno tarde, vespertino y noche".

La seccional local de Unter solicitó al Consejo Escolar la suspensión de actividades por el alerta que rige en la ciudad.

El gremio docente Unter Cipolletti solicitó al Consejo Escolar la suspensión inmediata de las clases del turno tarde , vespertino y nocturno de este martes 20 de octubre, debido al alerta por intensas lluvias que rige en la ciudad . La organización advirtió sobre las dificultades para circular, el anegamiento de calles y los problemas edilicios que afectan a distintos establecimientos educativos.

La solicitud fue presentada formalmente ante el Consejo Escolar de Cipolletti, correspondiente al Área de Valle Centro I (AVC I), mediante una nota firmada por la Comisión Directiva de la seccional Cipolletti-Fernández Oro. El sindicato reclamó una respuesta urgente para garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y trabajadores de la educación.

El planteo se produjo en medio de una jornada marcada por las fuertes precipitaciones en Cipolletti , que provocaron acumulación de agua en distintos sectores de la ciudad. Según el gremio, las condiciones meteorológicas representan un riesgo para quienes deben trasladarse hasta las instituciones escolares.

La ciudad se mantiene en alerta amarilla por fuertes lluvias y tormentas. El Municipio desplegó un importante operativo.

Unter pidió suspender las clases por las lluvias

En el documento fechado este martes 20 de octubre, la organización sindical solicitó la interrupción de las actividades previstas para los turnos restantes de la jornada, al considerar que no están garantizadas las condiciones necesarias para el normal funcionamiento escolar.

"Desde Unter seccional Cipolletti nos dirigimos a ustedes para solicitar la suspensión inmediata de las actividades escolares del turno tarde, vespertino/noche del día de hoy y de todas las actividades previstas para el día de hoy", expresa la presentación.

El sindicato fundamentó su pedido en el alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), vigente desde el mediodía, y en las consecuencias que las precipitaciones ya provocaron sobre la infraestructura urbana y los accesos a las escuelas.

"Las intensas lluvias, el alerta naranja a partir del mediodía oportunamente pronosticadas por el Servicio Meteorológico Nacional y que continuarán, han provocado el anegamiento de barrios y calles, dificultando seriamente la circulación y el acceso seguro a las instituciones educativas", señalaron.

La preocupación está vinculada especialmente con los desplazamientos de estudiantes, familias y trabajadores, quienes deben recorrer calles afectadas por la acumulación de agua para llegar a los establecimientos educativos durante una jornada con condiciones meteorológicas adversas.

Denuncian filtraciones de agua y problemas eléctricos en las escuelas

Además de las complicaciones para circular, el gremio denunció problemas edilicios en escuelas y jardines de infantes, que habrían impedido desarrollar las actividades con normalidad durante el lunes y las primeras horas de este martes.

Según detallaron, las precipitaciones dejaron al descubierto deficiencias estructurales en distintos edificios educativos, entre ellas filtraciones de agua y problemas eléctricos que generan preocupación por la seguridad de quienes permanecen dentro de las instituciones.

"Filtraciones de agua en distintos sectores, problemas eléctricos y otras deficiencias edilicias vuelven a poner en evidencia la falta de mantenimiento de los establecimientos educativos, una situación que se repite año tras año sin respuestas estructurales por parte del Gobierno Provincial", cuestionaron.

Desde la organización sindical sostuvieron que estas dificultades reflejan una problemática que excede al temporal actual y reclamaron intervenciones para garantizar condiciones adecuadas de enseñanza y aprendizaje en los establecimientos educativos de la ciudad.

Cuestionamientos por la demora en adoptar medidas preventivas

Otro de los puntos centrales del comunicado fue el cuestionamiento a las autoridades educativas por la demora en tomar decisiones preventivas, pese a que las condiciones meteorológicas habían sido anunciadas con anticipación por los organismos oficiales.

"Resulta inadmisible que, una vez más, estudiantes, familias y trabajadores/as sean quienes asuman las consecuencias de la desinversión en infraestructura escolar", manifestaron desde la conducción gremial.

El sindicato también advirtió que la ausencia de una definición anticipada expuso innecesariamente a integrantes de la comunidad educativa a trasladarse bajo condiciones climáticas adversas, cuando el pronóstico ya anticipaba la posibilidad de precipitaciones intensas.

Hasta el mediodía, las clases no fueron suspendidas ya que no hubo comunicaciones oficiales de Educación sobre ninguna medida excepcional.