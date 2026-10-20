Se esperan fuertes tormentas en Cipolletti y el Municipio activa un operativo preventivo

El Municipio desplegó cuadrillas y maquinaria en distintos sectores de la ciudad para prevenir anegamientos y mejorar el drenaje.

La ciudad se mantiene en alerta amarilla por fuertes lluvias y tormentas. El Municipio desplegó un importante operativo.

Ante el alerta meteorológica por lluvias y tormentas fuertes que afecta a Cipolletti y gran parte de Río Negro, la Municipalidad desplegó maquinaria pesada, camiones y cuadrillas de trabajadores en distintos barrios de la ciudad.

Durante este martes 20 de octubre , los equipos municipales intensificaron las tareas de limpieza de desagües pluviales, mantenimiento de calles y extracción de agua acumulada , mientras se mantiene la preocupación por las condiciones meteorológicas previstas para las próximas horas.

El operativo preventivo se desarrolla en diferentes puntos de Cipolletti, con especial atención en aquellos sectores donde las lluvias suelen generar dificultades para la circulación vehicular y acumulaciones de agua sobre calles de tierra y pavimentadas.

Los barrios de Cipolletti donde trabajan las máquinas municipales

Desde el Ejecutivo municipal informaron que el cronograma de mantenimiento vial previsto para este martes contempla intervenciones en Isla Jordán, María Elvira y Rimelle, donde las máquinas trabajan para mejorar las condiciones de transitabilidad.

Las tareas apuntan a mantener las calles en condiciones frente a las precipitaciones, especialmente en sectores donde la acumulación de barro y agua puede dificultar el ingreso de vehículos particulares, servicios públicos y unidades de emergencia.

En paralelo, un camión destinado a la extracción de agua de lluvia realizará tareas en el barrio Martín Fierro, uno de los puntos incluidos en el esquema de intervención dispuesto por el Municipio.

También se desplegaron cuadrillas para realizar la limpieza de microbasurales en el barrio Bogotá, una tarea considerada fundamental para evitar que los residuos sean arrastrados por el agua y terminen obstruyendo los sistemas de drenaje.

Limpieza de desagües y bocas de tormenta

Otro de los frentes de trabajo está concentrado en la infraestructura pluvial. Los equipos municipales realizarán intervenciones sobre calle Mengelle, en el sector comprendido entre Perú y Lavalle, y en el barrio Las Viñas.

Los trabajos incluyen la limpieza de conductos, desagües y bocas de tormenta, con el objetivo de facilitar el escurrimiento del agua y reducir las posibilidades de anegamientos durante los períodos de precipitaciones intensas.

Desde el Municipio señalaron que las cuadrillas continúan abocadas al mantenimiento de los sectores afectados por acumulaciones de agua, mientras se sostiene un esquema de intervención para responder a las complicaciones que puedan presentarse.

Estas tareas adquieren especial importancia ante la posibilidad de lluvias abundantes en cortos períodos, un fenómeno que puede superar temporalmente la capacidad de drenaje en determinados sectores y provocar dificultades en la circulación.

Alerta meteorológica por tormentas fuertes en Cipolletti

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para la tarde y noche de este martes 20 de octubre, ante la posibilidad de tormentas que podrían alcanzar intensidad fuerte de manera localizada.

Según el organismo nacional, las tormentas podrán estar acompañadas principalmente por lluvias intensas en cortos períodos y ocasional caída de granizo, condiciones que podrían provocar inconvenientes en diferentes localidades del Alto Valle.

El pronóstico establece valores de precipitación acumulada de entre 10 y 35 milímetros, aunque advierte que esos registros podrían superarse de manera localizada, dependiendo de la intensidad y persistencia de las tormentas.

La advertencia comprende, además de Cipolletti, a localidades como Fernández Oro, Allen, General Roca, Cinco Saltos, Campo Grande, Catriel, Cervantes, Villa Regina y Contralmirante Cordero, entre otras ciudades de Río Negro.

Si bien la información meteorológica difundida por el Municipio corresponde a una alerta amarilla, el escenario de inestabilidad obliga a mantener las medidas preventivas y seguir las actualizaciones oficiales ante posibles cambios en el nivel de advertencia.

Qué recomendaciones deben seguir los vecinos ante las lluvias

Desde la Dirección de Protección Civil de Cipolletti solicitaron la colaboración de los vecinos para evitar situaciones que puedan agravar los anegamientos, especialmente en sectores donde el sistema pluvial recibe grandes volúmenes de agua.

Una de las principales recomendaciones consiste en no sacar los residuos domiciliarios durante las jornadas de lluvia y evitar arrojar basura en calles, desagües y bocas de tormenta, debido al riesgo de obstrucciones.

También se recordó la importancia de estacionar los vehículos respetando una distancia adecuada de los cordones cuneta, de manera que no se obstaculice la circulación del agua hacia los sistemas de drenaje.

Ante situaciones que requieran asistencia municipal por anegamientos, acumulación de agua o inconvenientes vinculados con las lluvias, los vecinos pueden comunicarse con la Central de Emergencias al 109, disponible durante las 24 horas. También se encuentra habilitada la línea 147 para canalizar solicitudes de asistencia.