La lluvia se mantiene presente en el pronóstico para la segunda quincena de octubre. Conocé el pronóstico día por día.

Frío, lluvia y una primavera que no aparece: así estará el tiempo en Cipolletti hasta el viernes.

El tiempo continuará inestable en la ciudad de Cipolletti durante los próximos días. Los pronósticos de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipan una semana marcada por las lluvias, la nubosidad y cambios en las condiciones del tiempo.

El ingreso de aire húmedo favorecerá la continuidad de las precipitaciones en la región, con períodos de mejoramiento temporario y la posibilidad de tormentas eléctricas en algunos momentos de la semana.

La primavera llegó hace casi un mes, pero lejos de traer jornadas soleadas y temperaturas agradables, se viene haciendo sentir con varios días de lluvias e inestabilidad. En Cipolletti y las localidades de la región, las precipitaciones se convirtieron en protagonistas de esta primera parte de la estación, con jornadas grises y un tiempo que cambia poco.

El martes continúan las lluvias y el miércoles no dará tregua

Para el martes 20 de octubre se espera una jornada inestable, con probabilidad de lluvias, chaparrones y tormentas eléctricas. Las temperaturas podrían alcanzar valores cercanos a los 20 grados, aunque las condiciones dependerán de la evolución del sistema de inestabilidad. En tanto, para el miércoles 21 de octubre, persistirá la posibilidad de precipitaciones y tormentas, con períodos de cielo cubierto y mejoramientos temporarios. También se esperan condiciones ventosas por momentos.

El frío se hará sentir hacia el jueves

En cuanto al jueves 22 de octubre, se espera un ingreso de aire más frío que marcará un descenso de temperatura. Se mantendrá la posibilidad de lluvias y chaparrones, con una jornada más fresca que las anteriores. En lo que respecta al viernes 23, se pronostica un cielo mayormente cubierto, aunque se espera una disminución de la inestabilidad respecto de las jornadas previas. Las temperaturas seguirán siendo frescas.

Alerta amarilla por lluvias: el Municipio solicitó la colaboración de los vecinos

Ante la emisión de una alerta por lluvias y tormentas para Cipolletti y zonas aledañas, el Municipio solicitó a la comunidad colaborar activamente con medidas preventivas para reducir el riesgo de anegamientos y favorecer el normal escurrimiento del agua.

En este escenario, las autoridades pidieron expresamente a la población no sacar los residuos domiciliarios durante la jornada de hoy.

La medida responde a que las condiciones meteorológicas previstas podrían afectar la prestación normal del servicio de recolección y generar acumulación o dispersión de basura.

Drenaje urbano y precauciones en el hogar

Asimismo, el Municipio recordó la importancia de no arrojar desperdicios en la vía pública, desagües pluviales ni bocas de tormenta, dado que obstruyen el sistema pluvial de la ciudad. Del mismo modo, se recomendó estacionar los vehículos respetando una distancia adecuada respecto de los cordones cuneta para permitir el libre flujo del agua de lluvia.

El Municipio aseguró que se reforzaron los trabajos de limpieza, mantenimiento y monitoreo en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de garantizar el correcto escurrimiento del agua de lluvia y prevenir mayores inconvenientes en la vía pública. Todos los equipos municipales están recorriendo las calles y repasando las tareas de limpieza de bocas de tormenta, desagües pluviales y calles anegadas por el agua de lluvia.

Desde el Municipio se solicita la colaboración de la comunidad evitando sacar residuos domiciliarios durante las jornadas de lluvia, y no arrojando basura en la vía pública, desagües pluviales y bocas de tormenta, ya que estos elementos pueden obstruir el sistema de escurrimiento del agua.

Prevención en la vía pública y líneas de emergencia

En materia de tránsito, el organismo solicitó circular con extrema precaución en motocicletas y bicicletas. Se recomienda reducir la velocidad al aproximarse a esquinas y curvas, donde la adherencia sobre el pavimento disminuye sensiblemente por la acumulación de agua.

Frente a cualquier situación que requiera asistencia, los vecinos de Cipolletti pueden comunicarse con la Central de Emergencias 109, operativa las 24 horas, o canalizar sus solicitudes a través de la línea 147.