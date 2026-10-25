Río Negro: Denunció al profesor que le da gimnasia por realizar "comentarios sobre su cuerpo"

La mujer hizo la presentación en la Comisaría de la Familia de una localidad rionegrina. El acusado dio otra versión. Qué resolvió la Justicia de Paz.

Una vecina de Ingeniero Jacobacci denunció a un instructor del gimnasio municipal por hablar de su aspecto físico.

Una mujer que realiza actividades físicas en el gimnasio municipal de una localidad de la Línea Sur rionegrina acusó a un instructor por realizar “comentarios sobre su cuerpo”.

La denuncia la efectuó el 8 de octubre último en la Comisaría de la Familia de Ingeniero Jacobacci y quedó comprendida en lo que establece la Ley Nacional 26485, que regula la “protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”.

La presentación dio origen a una causa con la intervención del Juzgado de Paz local, cuyo titular Antonio Tascón convocó a la vecina a una audiencia, en la que ratificó lo afirmado en la sede policial.

Sostuvo que no era la primera vez que el hombre expresaba opiniones acerca de su estado corporal, sino que lo había hecho “en otras oportunidades”. Pero aclaró que “ese día sobrepaso los límites de respeto”.

La otra campana

El acusado también fue citado para brindar su versión y ejercer su defensa. Reconoció haber tenido una discusión con la señora, aunque apuntó que el conflicto se desató por otro motivo.

Según aseguró, la mujer le manifestó que “no quería pagar la cuota de “7.000”, por lo que él “le pidió que se retire de la clase”, pero “ella se negó”, lo que desató un altercado que provocó que decidiera suspender el entrenamiento.

El profesor aseguró que “nunca pensó que lo denunciaría por una discusión” e insistió en que los hechos “fueron producto de un reclamo por la falta de pago de una cuota”. Presume que “se siente agredida por el tono de voz utilizado en la discusión”.

El magistrado consideró que la denuncia presentada por la vecina correspondía fijar “medidas precautorias de índole provisoria” a favor de la mujer, lo que le permitirá seguir participando en las clases que dicta el hombre, disciplina que no fue precisada.

Medidas para proteger a la víctima

En la resolución dictada el 20 de octubre dispuso en primer lugar dejar sin efecto la prohibición de acercamiento dictaminada al instructor el mismo día de la denuncia.

En cambio, ordenó prohibirle “todo acto de violencia" en cualquiera de sus formas y que, a partir de ahora, deberá dirigirse a ella “de forma respetuosa, sin utilizar términos y tonos de voz que generen incomodidad o temor”.

Las pautas determinadas tendrán vigencia hasta el 20 de febrero del año próximo. Aclaró que, en caso de incumplimientos la irregularidad deberá ser comunicada a la Comisaría de la Familia y a la Comisaría 14. Además, se iniciará una causa por desobediencia con la intervención del Ministerio Público Fiscal.

En esa instancia, para la continuidad del trámite judicial, las partes deberán presentar un escrito con la asistencia de un abogado particular. Les informó que, en caso de no contar con recursos económicos suficientes, podrán requerir el acompañamiento legal gratuito en la Defensoría de Pobres y Ausentes, que tiene oficinas en la Ciudad Judicial local.

En tanto que, de no detectar novedades, se procederá al archivo del trámite. Mientras tanto, el expediente se mantendrá en el casillero de pendientes. Por otra parte, el magistrado también ordenó comunicar lo resuelto al intendente de Ingeniero Jacobacci, José Mellado, dado que los hechos denunciados se produjeron en el gimnasio municipal.