El Programa Cerca llega al Alto Valle tras atender a cientos de vecinos en Bariloche

Tras concretar más de mil trámites gratuitos en la Cordillera, el programa provincial desembarca en el Alto Valle. ¿Cuándo y dónde?

El programa provincial Cerca desembarca en el Alto Valle el próximo fin de semana.

El Programa Cerca , impulsado por el Gobierno de Río Negro, finalizó una nueva jornada de atención en San Carlos de Bariloche , donde se concretaron 1.075 trámites gratuitos y se brindaron diferentes servicios provinciales y municipales a los vecinos.

La actividad se desarrolló en el barrio Frutillar , con la participación del gobernador Alberto Weretilneck y el intendente Walter Cortés . La iniciativa continuará su recorrido por la provincia y tendrá su próxima parada en el Alto Vall e.

Durante el encuentro, realizado en las instalaciones del CET 28 , cientos de vecinos pudieron realizar consultas, gestionar documentación y acceder a prestaciones de organismos públicos sin necesidad de trasladarse hasta las oficinas administrativas de cada dependencia.

La propuesta también incluyó actividades culturales, recreativas y capacitaciones abiertas a la comunidad. El objetivo del programa es acercar el Estado a los barrios, facilitar gestiones y ofrecer respuestas a las necesidades de los habitantes.

Más de mil trámites y servicios gratuitos en Bariloche

Uno de los principales atractivos de la jornada fue la posibilidad de acceder a diferentes organismos provinciales en un mismo lugar. Participaron representantes del Registro Civil, IPPV, Ley Pierri, Desarrollo Humano, SeNAF y Defensa del Consumidor.

También estuvieron presentes Aguas Rionegrinas, EPRE, la Secretaría de Deportes, el área de Discapacidad, la Agencia de Desarrollo Económico, el Servicio de Empleo Rionegrino, APASA, IUPA, IPAP y el Servicio de Atención Territorial (SAT).

En materia sanitaria, los asistentes pudieron acceder a vacunación, controles médicos, testeos y acciones de prevención en salud sexual, con atención gratuita y orientación de profesionales para resolver consultas vinculadas al cuidado de la salud.

Además, se dictaron capacitaciones en Reanimación Cardiopulmonar (RCP), Obstrucción de la Vía Aérea (OVA) y utilización del Desfibrilador Externo Automático (DEA). También se desarrolló un taller destinado a Técnicos de Fútbol Comunitario.

El municipio de Bariloche acompañó el operativo mediante sus áreas de Tierra y Vivienda, Hacienda, Sanidad Animal, Tránsito y Transporte, Producción y Empleo, además de la Delegación Sur, ampliando las posibilidades de atención.

El Programa Cerca llegará a Cinco Saltos

Tras completar su actividad en Bariloche, el Programa Cerca llegará el próximo fin de semana a Cinco Saltos, donde los vecinos podrán acceder a una nueva jornada de orientación, asistencia y realización de trámites.

La iniciativa es coordinada por la Secretaría General de la Gobernación y busca fortalecer la presencia territorial de los organismos públicos, especialmente para aquellas personas que encuentran dificultades para trasladarse o realizar gestiones administrativas.

Del cierre participaron también el secretario general de la Gobernación, Nelson Cides; el ministro de Desarrollo Humano, Juan Pablo Muena; y la secretaria de Estado de Energía y Ambiente, Andrea Confini, junto a otras autoridades provinciales.