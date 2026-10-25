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El Programa Cerca llega al Alto Valle tras atender a cientos de vecinos en Bariloche

Tras concretar más de mil trámites gratuitos en la Cordillera, el programa provincial desembarca en el Alto Valle. ¿Cuándo y dónde?

El programa provincial Cerca desembarca en el Alto Valle el próximo fin de semana.

El programa provincial Cerca desembarca en el Alto Valle el próximo fin de semana.

El Programa Cerca, impulsado por el Gobierno de Río Negro, finalizó una nueva jornada de atención en San Carlos de Bariloche, donde se concretaron 1.075 trámites gratuitos y se brindaron diferentes servicios provinciales y municipales a los vecinos.

La actividad se desarrolló en el barrio Frutillar, con la participación del gobernador Alberto Weretilneck y el intendente Walter Cortés. La iniciativa continuará su recorrido por la provincia y tendrá su próxima parada en el Alto Valle.

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Durante el encuentro, realizado en las instalaciones del CET 28, cientos de vecinos pudieron realizar consultas, gestionar documentación y acceder a prestaciones de organismos públicos sin necesidad de trasladarse hasta las oficinas administrativas de cada dependencia.

La propuesta también incluyó actividades culturales, recreativas y capacitaciones abiertas a la comunidad. El objetivo del programa es acercar el Estado a los barrios, facilitar gestiones y ofrecer respuestas a las necesidades de los habitantes.

Más de mil trámites y servicios gratuitos en Bariloche

Uno de los principales atractivos de la jornada fue la posibilidad de acceder a diferentes organismos provinciales en un mismo lugar. Participaron representantes del Registro Civil, IPPV, Ley Pierri, Desarrollo Humano, SeNAF y Defensa del Consumidor.

También estuvieron presentes Aguas Rionegrinas, EPRE, la Secretaría de Deportes, el área de Discapacidad, la Agencia de Desarrollo Económico, el Servicio de Empleo Rionegrino, APASA, IUPA, IPAP y el Servicio de Atención Territorial (SAT).

En materia sanitaria, los asistentes pudieron acceder a vacunación, controles médicos, testeos y acciones de prevención en salud sexual, con atención gratuita y orientación de profesionales para resolver consultas vinculadas al cuidado de la salud.

Además, se dictaron capacitaciones en Reanimación Cardiopulmonar (RCP), Obstrucción de la Vía Aérea (OVA) y utilización del Desfibrilador Externo Automático (DEA). También se desarrolló un taller destinado a Técnicos de Fútbol Comunitario.

El municipio de Bariloche acompañó el operativo mediante sus áreas de Tierra y Vivienda, Hacienda, Sanidad Animal, Tránsito y Transporte, Producción y Empleo, además de la Delegación Sur, ampliando las posibilidades de atención.

El Programa Cerca llegará a Cinco Saltos

Tras completar su actividad en Bariloche, el Programa Cerca llegará el próximo fin de semana a Cinco Saltos, donde los vecinos podrán acceder a una nueva jornada de orientación, asistencia y realización de trámites.

La iniciativa es coordinada por la Secretaría General de la Gobernación y busca fortalecer la presencia territorial de los organismos públicos, especialmente para aquellas personas que encuentran dificultades para trasladarse o realizar gestiones administrativas.

Del cierre participaron también el secretario general de la Gobernación, Nelson Cides; el ministro de Desarrollo Humano, Juan Pablo Muena; y la secretaria de Estado de Energía y Ambiente, Andrea Confini, junto a otras autoridades provinciales.

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