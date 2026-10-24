Provincia LMCipolletti Dique Ballester Crecida en el Dique Ballester: el video que preocupa en medio de rumores y temor a inundaciones en la región

Un vecino de la zona publicó un inquietante contenido audiovisual. Esto se suma a permanentes reuniones de los comité de emergencias de ciudades del Alto Valle. Agregar LM Cipolletti a







La situación del Dique Ballester, en la mira. Foto de archivo.

En medio de un clima de marcada preocupación en el Alto Valle por posibles inundaciones, la atención volvió a centrarse en el estado de los cursos de agua de la región. Tras las intensas precipitaciones registradas en las últimas horas, Fabio Hermosilla, un vecino de la zona de Vista Alegre, compartió un video en el que expone el caudal y la situación del dique Ballester.

En el registro audiovisual, Hermosilla muestra una importante acumulación de agua acumulada en la infraestructura hídrica, un panorama que encendió las alarmas entre los pobladores cercanos a la ribera.

Sin embargo, las imágenes por sí solas no permiten determinar de manera categórica si el dique se encuentra en el límite de su capacidad de contención. Especialistas recuerdan que evaluar el nivel de riesgo de la obra hidráulica requiere de información técnica y balances de caudal aportados por los organismos competentes.