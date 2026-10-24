Incertidumbre en la caravana de la ilusión: ex jugadores, ex dirigentes e hinchas de Cipo quedaron varados

Dos de los 17 colectivos pasadas las 18 aún no llegaron al predio. "Muchos ya se fueron a sus casas o en autos particulares rumbo a Córdoba", dijeron a LMC. ¿No viajan? ¿Qué pasó?

Los pasajeros de dos colectivos, entre ellos muchas caras conocidas de Cipo, quedaron varados.

Lo que debía ser una fiesta rumbo al partido más importante del año se transformó en un dolor de cabeza para un grupo de hinchas de Cipo , entre los que se encuentan históricos jugadores y ex dirigentes .

La ansiada "Caravana de la ilusión", organizada para trasladar a la multitudinaria hinchada hacia la gran final del Torneo Federal A -programada para este domingo a las 15:00-, sufrió un contratiempo que dejó a decenas de personas varadas.

La cita oficial estaba pautada para el mediodía. Cientos de simpatizantes, familias y glorias del club se concentraron con sus camisetas, banderas y la esperanza del ascenso a cuestas. De los 17 colectivos prometidos para la travesía, la gran mayoría logró emprender el viaje, pero dos unidades jamás se presentaron en el punto de partida. Al parecer por "desperfectos mecánicos".

Entre los varados hay figuras históricas de la institución albinegra.

"Dos micros de 60 personas cada uno nunca llegaron. Nos dicen que están llegando los dos que faltan, veremos... No sabemos si saliendo ahora llegamos a ver el partido", expresó Pedro Gutiérrez, expresidente del club.

La incertidumbre aumentó con el pasar de las horas. El antepenúltimo colectivo salió entre las 15:00 y las 15:30. Figuras históricas del club como Germán Alecha, Aníbal Iachetti y el "Goldo" Sáenz también quedaron a la espera.

Iachetti, al mediodía del sábado, cuando todo era ilusión.

"No sabemos si llegamos a ver el partido"

"Todos los cálculos hicimos: hasta las 18:30 podemos salir para llegar con suerte a las 14:00", agregó Gutiérrez. "Ojalá que llegue el micro, vinimos a las 12 y lamentablemente surgió esto", señaló Alecha.

Ante la falta de certezas, muchos hinchas optaron por abandonar el lugar y regresar a sus hogares con la ilusión rota. Otros, más decididos y tras "verla venir", improvisaron viajes a última hora organizándose en autos particulares y camionetas para no perderse el histórico encuentro.

"Se rompieron dos colectivos"

LMC intentó comunicarse con la dirigencia albinegra y la primera versión al respecto sería que se habrían "roto dos colecticos y eso complico todo". Una pena porque los otros 15 micros sí pudieron salir con normalidad.