El insólito motivo por el que se suspendió uno de los clásicos más picantes del fútbol regional

Tras un espectacular recibimiento y un primer tiempo vibrante, en el inicio del complemento un hecho repudiable generó el abrupto final. El árbitro aplicó el reglamento.

De manera abrupta e insólita terminó la nueva edición de uno de los clásicos más picantes del fútbol regional . La parcialidad de Argentinos del Norte brindó un gran recibimiento a su equipo, pero la fiesta culminó de manera impensada y antes de lo previsto. El duelo frente a Deportivo Roca , correspondiente a la 10ª fecha de la Liga Deportiva Confluencia , fue suspendido en el inicio del segundo tiempo debido a una agresión sufrida por uno de los integrantes de la terna arbitral.

El encuentro contaba con todos los condimentos de un clásico vibrante del Alto Valle y había comenzado con emociones fuertes en el marcador desde los primeros instantes.

Apenas a los 5 minutos del primer tiempo, Benjamín Morales puso en ventaja al conjunto visitante, Deportivo Roca . Sin embargo, la respuesta del "Carcelero" llegó antes del descanso: a los 44 minutos, Uriel Álvarez estableció el empate para Argentinos del Norte , dejando el trámite con un electrizante 1 a 1 para irse al vestuario.

Sin embargo, el espectáculo duró poco más en el complemento. Cuando apenas habían transcurrido 8 minutos de la segunda mitad, un rollo de papel arrojado desde la parcialidad local -ubicada sobre la calle Palacios- impactó de lleno en el juez de línea Lautaro Lincopán.

Un final trunco a la espera del Tribunal

Si bien el asistente no requirió asistencia médica tras el impacto, el árbitro principal, Lautaro Sandoval, aplicó el reglamento, resolvió que no estaban dadas las garantías para continuar y dispuso la suspensión definitiva del encuentro.

De esta manera, la fiesta que se había preparado en la previa quedó completamente empañada por la irresponsabilidad desde las tribunas. Tras este abrupto desenlace con el marcador igualado 1 a 1, ahora la atención se traslada a los escritorios: restará conocer qué resolución tomará el Tribunal de Penas de la liga con respecto a la continuidad de los minutos restantes y las posibles sanciones o resoluciones sobre el resultado deportivo.