¡Atención, Albinegros! Se adelantó la partida de los colectivos a Córdoba por el mal estado de las rutas

Lo comunicó el club este viernes por la tarde. Se pide puntualidad porque los micros "no esperarán a ningún pasajero".

El jueves viajaron los jugadores a Córdoba. Este sábado será el turno de los hinchas de Cipo. Fotos: Antonio Spagnuolo

Ante el complejo escenario que presentan las rutas del interior del país, el Club Cipolletti tomó una decisión de último momento: se adelanta tres horas la salida de los micros que trasladarán a la multitudinaria hinchada rumbo a San Francisco, Córdoba para la gran final del Federal A . De esta forma, la caravana que tenía previsto partir a las 15 lo hará a las 12 de este sábado, según comunicó la entidad en redes sociales.

El Albinegro disputará la crucial definición ante San Martín de Formosa , en busca del tan ansiado ascenso a la Primera Nacional. Sin embargo, el deterioro del trazado vial y los constantes imprevistos en la calzada obligaron a reprogramar los horarios de partida.

El trayecto, que supera los 1.100 kilómetros, presenta diversos tramos críticos debido al poceado, obras sin finalizar y baches en arterias clave de la ruta. Para evitar demoras que comprometan la llegada de los simpatizantes al estadio, se optó por sumar un margen extra de tiempo al itinerario.

La salida, prevista inicialmente para el sábado por la tarde, fue reprogramada para varias horas antes, permitiendo un traslado a velocidad prudente y con paradas técnicas más extensas.

Una marea albinegra en viaje

El entusiasmo por el choque decisivo provocó que la demanda de pasajes se agotara en tiempo récord. Se confirmó una caravana de 17 colectivos repletos, además de una enorme cantidad de vehículos particulares que se sumarán al trayecto de forma independiente.

Desde la organización recomendaron a todos los conductores extremar las medidas de precaución durante la noche, controlar el estado del vehículo antes de salir y circular con cautela debido a las irregularidades del pavimento.

Medidas clave para los hinchas

Nuevos horarios de concentración: Se solicita a los pasajeros presentarse en el punto de encuentro con al menos una hora de anticipación a la nueva hora fijada.

Documentación y tickets: Recordar llevar el DNI físico y las entradas correspondientes para el ingreso al estadio.

Recomendaciones de viaje: Llevar hidratación y alimento para el trayecto, considerando que la marcha será más lenta de lo habitual.

A pesar de los contratiempos logísticos y las dificultades del camino, la ilusión de la gente de Cipolletti se mantiene intacta para acompañar al equipo en una jornada que puede ser histórica.