Cipolletti licitó una obra clave para evitar inundaciones: dónde se realizará

Con una inversión superior a $1.100 millones, construirán un conducto de 485 metros sobre calle Mengelle para mejorar el drenaje y reducir anegamientos.

El Municipio de Cipolletti avanzó con una nueva obra de infraestructura destinada a resolver los problemas de acumulación de agua durante las lluvias intensas. La intervención busca mejorar el sistema de drenaje en un sector de la ciudad.

Se trata de la construcción de un desagüe pluvial sobre calle Mengelle , una intervención que demandará una inversión millonaria y que apunta a solucionar los inconvenientes históricos de anegamientos que afectan al sector noroeste.

Durante la apertura de sobres de la Licitación Pública N°22/26, realizada con la presencia del intendente Rodrigo Buteler , se conocieron las propuestas económicas de tres empresas interesadas en ejecutar los trabajos previstos por la Secretaría de Obras Públicas.

El proyecto cuenta con un presupuesto oficial de $1.115.000.000 y establece un plazo de ejecución de 120 días. Una vez adjudicada, la obra permitirá ampliar la infraestructura de drenaje y mejorar el escurrimiento del agua de lluvia.

Una obra para solucionar un problema histórico de inundaciones

La acumulación de agua durante las precipitaciones representa una problemática para distintos sectores de Cipolletti, especialmente cuando se registran tormentas intensas que superan la capacidad de evacuación de los sistemas pluviales existentes.

En este contexto, el Ejecutivo municipal impulsó la construcción de un nuevo conducto subterráneo que permitirá mejorar el funcionamiento de la red y reducir los inconvenientes que generan los anegamientos en calles y espacios públicos.

Durante el acto licitatorio, el Intendente destacó la importancia de la intervención y aseguró que permitirá atender una demanda histórica vinculada con el funcionamiento de los desagües en esa zona de la ciudad.

“Una obra central para la infraestructura de la ciudad el desagüe de Mengelle comprendido entre calle Mariano Moreno y Lavalle, para resolver un problema histórico de inundación en el sector”, expresó el jefe comunal.

Cómo será el nuevo desagüe pluvial de calle Mengelle

Según informó la Secretaría de Obras Públicas de Cipolletti, el proyecto contempla la construcción de aproximadamente 485 metros de conducto pluvial sobre calle Mengelle, en el tramo comprendido entre Mariano Moreno y Lavalle.

La nueva infraestructura tendrá un diámetro de 600 milímetros y deberá conectarse con los conductos existentes para permitir la circulación del agua recolectada y mejorar la capacidad de evacuación del sistema durante las precipitaciones.

En el extremo sur, el conducto se vinculará con la infraestructura de 1.000 milímetros de diámetro ubicada sobre Mariano Moreno, mientras que hacia el norte se conectará con la cañería de 600 milímetros existente en Lavalle.

Las conexiones se realizarán mediante cámaras de inspección, elementos fundamentales para garantizar el funcionamiento de la red y facilitar futuras tareas de mantenimiento, limpieza y control de la infraestructura pluvial.

Tres empresas presentaron ofertas para ejecutar los trabajos

La apertura de sobres permitió conocer las propuestas económicas de Arideros, Quatro y Ribeiro, las tres firmas que participaron del proceso licitatorio para ejecutar una de las intervenciones previstas en el sistema de drenaje urbano.

La empresa Arideros presentó una cotización de $1.038.767.230,43, en el caso de Quatro realizo una oferta básica de $1.104.037.344,11 y sumó otras dos alternativas económicas para desarrollar los trabajos. La primera alternativa fue de $1.048.355.497,92, mientras que la segunda alcanzó los $1.017.144.446,33, convirtiéndose en la propuesta de menor monto presentada durante la apertura de sobres.

Por su parte, Ribeiro cotizó la ejecución del proyecto en $1.165.142.639,46, una cifra superior al presupuesto oficial establecido por el Municipio para llevar adelante la construcción del nuevo conducto pluvial.

Las propuestas serán analizadas administrativamente por las áreas correspondientes del Ejecutivo municipal. Una vez concluida esa instancia, se determinará la adjudicación y se avanzará con los procedimientos necesarios para comenzar la ejecución.

Qué beneficios tendrá la obra para los vecinos

La construcción del nuevo desagüe pluvial de Mengelle busca mejorar la capacidad de respuesta de la infraestructura urbana frente a las lluvias, especialmente en aquellos sectores donde el agua permanece acumulada sobre las calles.

Desde el Municipio explicaron que este tipo de intervenciones permite optimizar el escurrimiento del agua, reducir los anegamientos y disminuir el riesgo de inundaciones que pueden afectar viviendas, vehículos y la circulación cotidiana.

Otro de los beneficios esperados está relacionado con la conservación de la infraestructura vial, ya que la acumulación prolongada de agua contribuye al deterioro del pavimento, los cordones cuneta y las veredas.

La obra también apunta a mejorar las condiciones de seguridad vial y circulación peatonal, al reducir la presencia de agua sobre las calzadas durante y después de los episodios de precipitaciones intensas.