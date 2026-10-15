Cipolletti invertirá más de $1.100 millones en una obra clave para evitar inundaciones

El Municipio licitará un nuevo desagüe pluvial de 485 metros para reducir anegamientos. Los detalles

El Municipio avanza en el llamado a licitación para una obra pluvial sobre calle Mengelle.

El Municipio de Cipolletti prepara una nueva licitación pública para ejecutar una importante obra de infraestructura que permitirá mejorar el escurrimiento del agua de lluvia y reducir los anegamientos en uno de los sectores de la ciudad.

El proyecto fue anunciado luego de las intensas lluvias que afectaron a Cipolletti y al Alto Valle durante los últimos días, que volvieron a poner en evidencia la importancia de contar con infraestructura adecuada para evacuar el agua acumulada.

Desde la Secretaría de Obras Públicas explicaron que la intervención permitirá fortalecer el sistema de drenaje del sector noroeste de la ciudad, mejorar las condiciones de circulación y disminuir los daños que provocan las precipitaciones sobre las calles.

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Cómo será la obra del nuevo desagüe pluvial de calle Mengelle

Según informó la Dirección de Obras de Infraestructura, el proyecto contempla la instalación de un conducto pluvial de aproximadamente 485 metros de extensión, que se desarrollará sobre calle Mengelle, entre Mariano Moreno y Lavalle.

La nueva infraestructura tendrá cañerías de 600 milímetros de diámetro y permitirá conectar dos sectores del sistema de drenaje existente, con el objetivo de mejorar la conducción del agua de lluvia hacia los conductos principales.

En el extremo sur, la nueva instalación se vinculará con el conducto de 1.000 milímetros ubicado sobre calle Mariano Moreno, mientras que hacia el norte se conectará con la infraestructura de 600 milímetros existente en calle Lavalle.

Ambas conexiones se realizarán mediante cámaras de inspección, estructuras fundamentales para garantizar el correcto funcionamiento del sistema y facilitar las tareas de mantenimiento que deban efectuarse una vez que la obra se encuentre habilitada.

La intervención también contempla la construcción de bocas de tormenta y conductos de interconexión, elementos que permitirán captar el agua acumulada sobre la calzada y conducirla hacia la red de desagües pluviales.

Qué trabajos se realizarán durante los 120 días de obra

El proyecto incluye diferentes etapas de ejecución que demandarán trabajos sobre la calzada y sectores de infraestructura existentes. Entre las primeras tareas se encuentran las excavaciones necesarias para instalar las cañerías y retirar el material extraído.

También se contempla la depresión de la napa freática, un procedimiento destinado a controlar el nivel del agua subterránea durante las excavaciones y permitir que las tareas se desarrollen en condiciones adecuadas de seguridad.

Posteriormente, se avanzará con la provisión y colocación de los caños, la construcción de cámaras de inspección y la instalación de las bocas de tormenta que formarán parte del nuevo sistema de drenaje.

El pliego también contempla la posibilidad de realizar modificaciones o corrimientos de redes de servicios existentes cuando se detecten interferencias con el trazado del nuevo conducto, una situación habitual en este tipo de intervenciones urbanas.

Una vez finalizadas las instalaciones subterráneas, se realizarán las tareas de relleno, compactación y perfilado de las calles intervenidas. Además, se deberá ejecutar la reposición del pavimento en aquellos sectores que resulten afectados por los trabajos.

Estefania Petrella

Cuándo será la licitación

La Licitación Pública N° 22/2026 se realizará el próximo viernes 23 de octubre, a las 10, en el edificio municipal ubicado en Yrigoyen 379, donde se llevará adelante el procedimiento correspondiente a la presentación y apertura de ofertas.

El presupuesto oficial establecido para la contratación asciende a $1.115.000.000, monto que contempla tanto la provisión de los materiales necesarios como la totalidad de la mano de obra requerida para ejecutar el proyecto.

Por otra parte, el plazo previsto para completar los trabajos será de 120 días, de acuerdo con las condiciones establecidas para la contratación. El inicio efectivo dependerá del avance del procedimiento licitatorio y la posterior adjudicación.

Las empresas interesadas en participar podrán acceder a la información sobre los pliegos, requisitos y condiciones de contratación mediante el sitio oficial de la Municipalidad de Cipolletti