Lluvias en Cipolletti: Rodrigo Buteler reunió a su gabinete y reorganizó el plan de obras públicas
El Municipio de Cipolletti reorientó maquinaria y personal para reparar calles y limpiar desagües tras el temporal.
El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, encabezó una reunión de trabajo con los responsables de las distintas áreas municipales para evaluar la situación de la ciudad frente a las intensas lluvias de los últimos días. Se resolvió reorganizar la agenda de obras públicas y redefinir las prioridades de intervención.
La medida busca concentrar la maquinaria, el personal y los recursos municipales en la recuperación de calles de tierra y asfaltadas, la limpieza del sistema de desagües y la asistencia directa a los vecinos afectados. Para dar respuesta a la contingencia, el Municipio mantiene equipos operativos desplegados las 24 horas en diferentes sectores golpeados por el barro y el agua acumulada.
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"Sabemos que estamos atravesando días difíciles y que hay barrios donde las lluvias están generando muchos problemas. Por eso arrancamos la semana reuniendo a todos los equipos, repasando lo que estamos haciendo y reorganizando las prioridades. Tenemos que estar donde los vecinos nos necesitan, con las máquinas, el personal y todos los recursos municipales disponibles. No vamos a aflojar", aseguró Buteler.
Prioridades en bacheo, nivelación y drenajes
El reordenamiento de la agenda de Obras Públicas y Servicios Públicos contempla un operativo intensivo de reparación y bacheo en calles asfaltadas, nivelación de arterias de tierra, retirada de sedimentos y limpieza de desagües. Los trabajos se irán programando según las condiciones del suelo y la evolución del clima en los próximos días.
Desde el Ejecutivo aclararon que este esquema adaptativo no implica abandonar los proyectos de fondo, sino reordenar la logística municipal frente a la emergencia climática. "Tenemos una agenda de obras muy importante en marcha, pero hoy la prioridad es recuperar las calles, llegar a los barrios más afectados y resolver los problemas que dejaron las lluvias. Por eso reorganizamos los equipos, las máquinas y los trabajos previstos. Sabemos que hay mucho por hacer y que no vamos a solucionar todo de un día para otro, pero vamos a estar trabajando todos los días, barrio por barrio, hasta recuperar la normalidad", explicó el intendente.
Despliegue operativo y plan de infraestructura
El despliegue en territorio abarca motoniveladoras, retroexcavadoras, camiones y cuadrillas municipales dedicadas al mantenimiento de la red vial y al drenaje urbano. De forma paralela, las áreas sociales y operativas mantienen actualizado el relevamiento de sectores críticos para agilizar la asistencia a las familias afectadas.
Pese a la contingencia inmediata, la gestión sostiene el desarrollo del plan integral que contempla 700 nuevas cuadras de asfalto, obras de cordón cuneta y ampliación de drenajes. "Cada cuadra de asfalto y cada cordón cuneta que construimos significa una mejora concreta para los vecinos. Por eso es importante seguir avanzando con las 700 cuadras de pavimento y con las obras que tenemos planificadas. Mientras atendemos las urgencias, tenemos que seguir trabajando para que la ciudad esté cada vez mejor preparada", señaló Buteler.
Mantenimiento y entubamiento de desagües
En el plano hídrico, se mantiene la limpieza en el canal Los Milicos, el desagüe ex Roca y distintos tramos de la red pluvial. Asimismo, avanzan las obras de entubamiento con un proyecto de 3.300 metros en Paso de los Libres, Vélez Sarsfield y Naciones Unidas, sumado a los trabajos sobre la calle Salto.
Al concluir el encuentro, las autoridades ratificaron la permanencia de las guardias de 24 horas y el trabajo coordinado entre secretarías. "Estamos en un momento crítico por las lluvias y sabemos que todavía tenemos mucho trabajo por delante. Hay vecinos que están pasando días complicados y nuestra responsabilidad es acompañarlos y dar respuestas. Tenemos todas las áreas trabajando, las máquinas disponibles y un plan de obras que vamos a seguir ejecutando. No vamos a aflojar, vamos a seguir trabajando todos los días para recuperar las calles y mejorar las condiciones de cada barrio", concluyó Buteler.
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