Lluvias en Cipolletti: Rodrigo Buteler reunió a su gabinete y reorganizó el plan de obras públicas

El intendente de Cipolletti , Rodrigo Buteler , encabezó una reunión de trabajo con los responsables de las distintas áreas municipales para evaluar la situación de la ciudad frente a las intensas lluvias de los últimos días. Se resolvió reorganizar la agenda de obras públicas y redefinir las prioridades de intervención.

La medida busca concentrar la maquinaria, el personal y los recursos municipales en la recuperación de calles de tierra y asfaltadas, la limpieza del sistema de desagües y la asistencia directa a los vecinos afectados. Para dar respuesta a la contingencia, el Municipio mantiene equipos operativos desplegados las 24 horas en diferentes sectores golpeados por el barro y el agua acumulada.

"Sabemos que estamos atravesando días difíciles y que hay barrios donde las lluvias están generando muchos problemas. Por eso arrancamos la semana reuniendo a todos los equipos, repasando lo que estamos haciendo y reorganizando las prioridades. Tenemos que estar donde los vecinos nos necesitan, con las máquinas, el personal y todos los recursos municipales disponibles. No vamos a aflojar", aseguró Buteler .

El Municipio de Cipolletti mantiene activa una guardia con diferentes áreas en barrios de la ciudad por las constantes lluvias.

Prioridades en bacheo, nivelación y drenajes

El reordenamiento de la agenda de Obras Públicas y Servicios Públicos contempla un operativo intensivo de reparación y bacheo en calles asfaltadas, nivelación de arterias de tierra, retirada de sedimentos y limpieza de desagües. Los trabajos se irán programando según las condiciones del suelo y la evolución del clima en los próximos días.

Desde el Ejecutivo aclararon que este esquema adaptativo no implica abandonar los proyectos de fondo, sino reordenar la logística municipal frente a la emergencia climática. "Tenemos una agenda de obras muy importante en marcha, pero hoy la prioridad es recuperar las calles, llegar a los barrios más afectados y resolver los problemas que dejaron las lluvias. Por eso reorganizamos los equipos, las máquinas y los trabajos previstos. Sabemos que hay mucho por hacer y que no vamos a solucionar todo de un día para otro, pero vamos a estar trabajando todos los días, barrio por barrio, hasta recuperar la normalidad", explicó el intendente.

Despliegue operativo y plan de infraestructura

El despliegue en territorio abarca motoniveladoras, retroexcavadoras, camiones y cuadrillas municipales dedicadas al mantenimiento de la red vial y al drenaje urbano. De forma paralela, las áreas sociales y operativas mantienen actualizado el relevamiento de sectores críticos para agilizar la asistencia a las familias afectadas.

Pese a la contingencia inmediata, la gestión sostiene el desarrollo del plan integral que contempla 700 nuevas cuadras de asfalto, obras de cordón cuneta y ampliación de drenajes. "Cada cuadra de asfalto y cada cordón cuneta que construimos significa una mejora concreta para los vecinos. Por eso es importante seguir avanzando con las 700 cuadras de pavimento y con las obras que tenemos planificadas. Mientras atendemos las urgencias, tenemos que seguir trabajando para que la ciudad esté cada vez mejor preparada", señaló Buteler.

Mantenimiento y entubamiento de desagües

En el plano hídrico, se mantiene la limpieza en el canal Los Milicos, el desagüe ex Roca y distintos tramos de la red pluvial. Asimismo, avanzan las obras de entubamiento con un proyecto de 3.300 metros en Paso de los Libres, Vélez Sarsfield y Naciones Unidas, sumado a los trabajos sobre la calle Salto.

Al concluir el encuentro, las autoridades ratificaron la permanencia de las guardias de 24 horas y el trabajo coordinado entre secretarías. "Estamos en un momento crítico por las lluvias y sabemos que todavía tenemos mucho trabajo por delante. Hay vecinos que están pasando días complicados y nuestra responsabilidad es acompañarlos y dar respuestas. Tenemos todas las áreas trabajando, las máquinas disponibles y un plan de obras que vamos a seguir ejecutando. No vamos a aflojar, vamos a seguir trabajando todos los días para recuperar las calles y mejorar las condiciones de cada barrio", concluyó Buteler.