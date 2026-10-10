¿Hasta cuando la lluvia? El desolador pronóstico de un especialista para el Alto Valle

En sintonía con el SMN, brindó a LM Cipolletti un inquietante panorama. Si ya te hartó el tiempo inestable, prepárate para lo que se viene…

Si la inestabilidad y las lluvias de los últimos días ya te tenían cansado, habrá que armarse de paciencia. Mauricio Gorostarzu , encargado de la Estación Meteorológica Cipolletti , adelantó en diálogo con LM Cipolletti el panorama para la región y el Alto Valle , confirmando que las precipitaciones se extenderán durante varios días. "Hasta el 20 de octubre, apenas tendremos mejoras temporarias", anticipó el especialista con resignación.

Para este domingo , se espera una jornada con nubosidad variable e inestabilidad por la tarde , la cual se profundizará hacia la noche con altas probabilidades de lluvia en la zona.

El escenario se complicará aún más el lunes, cuando "continúen las mismas condiciones y se sume la posibilidad de tormentas eléctricas por la tarde". El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya emitió un alerta meteorológico amarillo para la región. Se prevén tormentas fuertes con acumulados de precipitación de entre 10 y 20 milímetros, acompañadas por posible caída de granizo y ráfagas de viento.

Inestabilidad continua y temperaturas moderadas

El martes y el miércoles se mantendrá el mal tiempo, registrando los períodos más intensos de lluvia entre la noche del domingo y el miércoles.

El clima estará marcado por inestabilidad durante el día en Cipolletti. Estefania Petrella

A partir del jueves y durante todo el fin de semana, el panorama no mostrará grandes cambios: "se esperan mejoramientos temporarios, aunque continuarán las probabilidades de lluvias y lloviznas aisladas".

En cuanto a las marcas térmicas, las temperaturas mínimas oscilarán entre los 8 y 12 grados, mientras que las máximas se ubicarán entre los 18 y 19 grados. De acuerdo con las estimaciones meteorológicas, este patrón de inestabilidad constante se mantendrá al menos hasta el 20 de octubre. Dicen que siempre que llovió, paró. No parece ser este el caso ni cumplirse el dicho...