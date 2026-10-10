Cómo estará el tiempo este sábado en Cipolletti y qué pasará con las lluvias

Las lluvias no paran en la ciudad y en los barrios de Cipolletti continúan las complicaciones para transitar.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó una jornada con abundante nubosidad, temperaturas frescas y posibilidades de precipitaciones. Cuándo podrían regresar la lluvia .

Después de una semana marcada por las lluvias y la inestabilidad en el Alto Valle, el pronóstico del tiempo vuelve a generar expectativas entre los vecinos de Cipolletti. El inicio del fin de semana estará acompañado por temperaturas frescas y abundante nubosidad.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado 10 de octubre se presentará con cielo mayormente cubierto durante gran parte de la jornada. Sin embargo, las probabilidades de precipitaciones serán diferentes según el momento del día.

La principal novedad llegará durante la tarde, cuando podrían registrarse nuevas lloviznas en Cipolletti. El organismo nacional anticipó una probabilidad de precipitaciones de entre el 10 y el 40%, mientras que durante las primeras horas las posibilidades serán considerablemente menores.

En cuanto a las temperaturas, el sábado comenzará con una mínima de 8°C y alcanzará una máxima de 14°C. El viento soplará predominantemente desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 22 kilómetros por hora.

Estefania Petrella

Cómo estará el tiempo durante la mañana del sábado

Durante la madrugada, el cielo permanecerá nublado y la temperatura se ubicará en los 8°C. La probabilidad de precipitaciones será de entre el 0 y el 10%, mientras que el viento alcanzará velocidades de 13 a 22 kilómetros por hora.

Las condiciones se mantendrán similares durante la mañana, con abundante nubosidad y registros térmicos cercanos a los 8°C. En esta franja horaria, el viento disminuirá su intensidad y oscilará entre los 7 y 12 kilómetros por hora.

De esta manera, quienes tengan actividades programadas durante las primeras horas del sábado encontrarán un panorama mayormente seco, aunque con escasa presencia del sol. Las temperaturas frescas harán necesario mantener el abrigo durante buena parte de la mañana.

A qué hora podrían regresar las lluvias a Cipolletti

El cambio más importante del pronóstico llegará durante la tarde, cuando el SMN anticipa posibles lloviznas. La probabilidad de precipitaciones aumentará hasta ubicarse entre el 10 y el 40%, convirtiéndose en el período con mayores posibilidades de lluvia.

A pesar de este incremento, el pronóstico no garantiza que las precipitaciones efectivamente se produzcan. La previsión contempla lloviznas, por lo que no necesariamente implicará lluvias persistentes o de gran intensidad en toda la ciudad.

La temperatura máxima alcanzará los 14°C, mientras que el viento volverá a intensificarse levemente, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La dirección predominante continuará siendo del noreste.

Estefania Petrella

Qué pasará con las lluvias durante la noche

Hacia la noche, las condiciones meteorológicas mostrarán una mejoría respecto de la tarde. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un cielo mayormente nublado, pero con una probabilidad de precipitaciones del 0%, lo que representa una disminución del riesgo de nuevas lloviznas.

La temperatura descenderá hasta los 12°C y el viento continuará soplando desde el noreste, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La nubosidad persistirá, aunque sin precipitaciones previstas para el cierre del sábado.