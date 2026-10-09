Refuerzan la limpieza de desagües y bocas de tormenta en Cipolletti por el temporal de lluvia

Ante el temporal de lluvia, las cuadrillas municipales intensifican los trabajos en distintos barrios para facilitar el escurrimiento del agua.

El Municipio de Cipolletti reforzó la limpieza para evitar que bloqueos en los desagües pluviales.

En el marco del temporal de lluvia que afecta a Cipolletti , el municipio mantiene un operativo especial para reforzar las tareas de limpieza de desagües pluviales y bocas de tormenta en diversos puntos de la ciudad.

El objetivo central de las labores llevadas a cabo este 9 de octubre es optimizar el escurrimiento del agua y prevenir mayores inconvenientes en la vía pública. Para ello, todas las áreas de la administración local se encuentran abocadas de manera coordinada en las tareas de prevención.

Según informaron desde la secretaría de Obras Públicas , las cuadrillas ejecutan trabajos de limpieza de desagües en los sectores de Lalor , Capellán , Los Pioneros , Fortín Primera División , Paso de los Libres y Vélez Sarsfield .

De forma complementaria, las maniobras de mantenimiento se extienden a las áreas de Perón, Mosconi, Lazzaretti, Saturnino Franco, Los Notros, Venezuela, Los Tomillos y el loteo El Sauzal.

El Municipio de Cipolletti mantiene activa una guardia con diferentes áreas en barrios de la ciudad, por las constantes lluvias.

Limpieza de bocas de tormenta y canal de atención

En cuanto al mantenimiento focalizado en las bocas de tormenta, durante la jornada se puntualizan los trabajos en César Cipolletti, Mengelle, Paso de los Libres, Manzanar y Luis Piedrabuena.

Por su parte, desde la Dirección de Protección Civil recordaron a los vecinos que, ante cualquier emergencia provocada por las precipitaciones, se encuentra habilitada la Central de Atención de Emergencias municipal a través de la línea 109, con funcionamiento durante las 24 horas. Para ampliar la información, se puede acceder al sitio web oficial del municipio.