El Municipio intensificó los operativos preventivos en los últimos días, detectaron alcoholemias positivas, falta de documentación y anunciaron qué pasará durante diciembre.

El Municipio intensificó los controles de tránsito y aumentó las infracciones por alcoholemias positivas.

El Municipio de Cipolletti intensificó los operativos de control de tránsito en diferentes sectores de la ciudad, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y prevenir accidentes ante la proximidad de las fiestas de fin de año.

Los procedimientos son encabezados por la Secretaría de Fiscalización y cuentan con el acompañamiento de efectivos de la Policía de Río Negro , tanto en los principales accesos a la localidad como en diferentes sectores del ejido urbano.

Según informaron desde el Ejecutivo municipal, entre el 16 y el 23 de noviembre se labraron más de 300 actas de contravención por diferentes infracciones, entre ellas casos de alcoholemia positiva y falta de documentación obligatoria.

Como resultado de los operativos, los inspectores municipales concretaron la retención de 71 vehículos. Las cifras reflejan la cantidad de irregularidades detectadas durante una semana de controles preventivos realizados en distintos puntos de la ciudad.

Entre los vehículos retenidos, se contabilizaron 17 automóviles y cuatro motocicletas cuyos conductores dieron positivo en los test de alcoholemia. El registro más elevado durante los procedimientos alcanzó los 2,10 gramos de alcohol por litro de sangre.

Refuerzan los controles de tránsito ante las fiestas de fin de año

El secretario de Fiscalización de Cipolletti, Diego Zuñiga, destacó que los operativos de tránsito se desarrollan durante todo el año, aunque remarcó la necesidad de incrementar su presencia ante las celebraciones previstas para las próximas semanas.

La proximidad de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, sumada a las diferentes reuniones y eventos que se desarrollan habitualmente durante esta época, motivó la decisión de fortalecer las tareas preventivas en la vía pública.

Desde el Municipio señalaron que el objetivo de estas intervenciones es mejorar las condiciones de seguridad vial, reducir los riesgos asociados a la conducción bajo los efectos del alcohol y resguardar la integridad de los vecinos.

El trabajo coordinado entre los inspectores municipales y la Policía provincial permite ampliar el alcance de los procedimientos, verificar las condiciones de circulación de los vehículos y detectar incumplimientos de las normas de tránsito vigentes.

Alcohol cero al volante: las multas que se aplican en Cipolletti

En Cipolletti rige la normativa de Alcohol Cero al volante, contemplada en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y sus modificaciones. Por este motivo, los conductores no pueden circular con alcohol en sangre.

Quienes incumplen esta disposición se exponen a multas millonarias, además de otras sanciones. Los montos de las infracciones se incrementan en aquellos casos en los que los automovilistas son reincidentes o se niegan a realizar el test.

Desde la administración municipal recordaron que conducir después de consumir bebidas alcohólicas no solo representa una infracción de tránsito, sino que también constituye un riesgo para la vida del conductor y de las demás personas.

Cómo consultar las multas de tránsito en Cipolletti

Los vecinos que deseen conocer si registran infracciones de tránsito pueden ingresar a la página oficial del Municipio y acceder al micrositio habilitado especialmente para realizar consultas vinculadas con las multas y contravenciones.

La plataforma digital, disponible en el sitio de multas, también permite visualizar un mapa interactivo con la ubicación de los semáforos asociados al sistema de control de infracciones por cruce en rojo en diferentes sectores de la ciudad.

Finalmente, las autoridades municipales insistieron en la importancia de respetar las normas de circulación, mantener la documentación obligatoria al día y evitar el consumo de alcohol antes de conducir, como medidas fundamentales para prevenir siniestros viales.