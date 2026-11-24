La panadería La Americana tendrá abierto las 24 horas del día su local de Santa Cruz 37 y seguirá con sus sorteos de viajes y motos y sus muchas ofertas.

La conocida panadería La Americana arrancará muy pronto con su propuesta de apertura las 24 horas del día de su establecimiento del barrio del Trabajo. Y seguirá adelante con sus muchos sorteos y ofertas para los clientes.

La panadería La Americana se cuenta entre las precursoras en la realización de sorteos de viajes y motos para agasajar a su numerosa clientela, repartida en tres locales en distintos sectores urbanos. Ahora, en los próximos días, se convertirá en la panadería pionera en mantenerse funcionando, abierta al público, las 24 horas del día. Será un servicio novedoso para Cipolletti.

El establecimiento tiene su local central en calle Santa Cruz 37, en el barrio del Trabajo, y sus otras dos sedes se encuentran en Yrigoyen 543, en la zona céntrica, y en Arenales 215, en la zona norte.

El propietario de la panadería, Marco Flores, manifestó que su empresa "siempre ha sido precursora, de toda la vida, en la realización de grandes sorteos" entre su clientela y es así que, a la fecha, se está en los preparativos de lo que será el cuarto sorteo para viajar a las Cataratas del Iguazú y se está organizando también el cuarto sorteo de una moto tipo scooter. Para participar, a los clientes se les hace entrega de un cupón, que los habilita para probar su buena suerte.

La panadería La Americana tendrá abierto las 24 horas del día su establecimiento de calle Santa Cruz 37, en el barrio del Trabajo. Se expenderán productos panificados, cafés y otros alimentos para todo el público, a precios accesibles.

El conocido panadero cipoleño indicó que su establecimiento también ha concretado sorteos de bicicletas y de otros variados premios, con los que se procura, siempre, reconocer la predilección que tienen sus clientes por efectuar sus compras de pan, facturas, repostería y otros productos en su empresa familiar.

Además, en el establecimiento "nosotros tenemos todo el tiempo muy buenos precios, accesibles, un montonazo de ofertas y también una muy buena atención al cliente".

Panadería y amplio lugar de venta

En la panadería de Santa Cruz 37, los consumidores pueden acceder, además de los tradicionales productos panificados, a productos de confitería y también a diversos otros alimentos, como fiambres, lácteos, carne, una completa gama de sándwiches, además de hamburguesas, empanadas y pizzas ya preparadas y listas para comer. También hay en venta hielo y leña, entre otros muchos bienes y artículos de almacén.

Es precisamente, en el establecimiento ubicado en el barrio del Trabajo que Flores está preparando el lanzamiento de la modalidad de funcionamiento de las 24 horas del día.

El panificador lo explica como un servicio, inédito hasta ahora en la ciudad, dirigido, en particular, a los numerosos trabajadores que desempeñan sus tareas en horario nocturno, como lo son los muchos cipoleños que están vinculados laboralmente a la actividad petrolera.

Especial para petroleros y trabajadores nocturnos

Para los trabajadores petroleros que están por salir de madrugada a sus lugares de actividad o para aquellos otros trabajadores que desempeñan sus labores de noche habrá así disponible un lugar donde proveerse de lo que necesitan, con precios que les resultarán muy convenientes. Por ejemplo, podrán disfrutar de ofertas como la de un café y dos medialunas a la módica suma de 6.000 pesos. Un monto muy acotado, y más en los tiempos que corren.

"Tenemos esta propuesta de abrir las 24 horas y será algo muy novedoso. Ya tenemos decidido hacerlo y, además de ser un nuevo servicio para los clientes y para toda la ciudad, será una fuente de laburo para más personas", expresó Flores.

Estimó que, de acuerdo con lo planificado, la modalidad se podría empezar a implementar este fin de semana del sábado 21 y el domingo 22 próximos, como para que en diciembre esté ya a pleno funcionamiento. "Vamos a estar toda la noche vendiendo", indicó y precisó que para la preparación de un buen café está por llegar una cafetera comercial de gran tamaño que permitirá responder al gusto de los clientes más exigentes.

Productos y servicios a precios asequibles

"Hay muchísimo movimiento por la noche en Cipolletti, mucha gente, en especial, de trabajadores del petróleo. La idea es poderles brindar a toda esa gente todo nuestro servicio, a precios asequibles", enfatizó.

Volviendo al tema de los sorteos, Flores puntualizó que el que ya está en marcha pondrá en manos del afortunado o afortunada que resulte premiado por la suerte una monto tipo scooter Beta 150.

Además, señaló que el sorteo del cuarto viaje a las Cataratas del Iguazú estará destinado a los trabajadores de las diversas áreas que conforman La Americana: panaderos, especialistas en repostería, vendedores, repartidores y todos los demás empleados que, con su labor, hacen a la empresa y sus diversas prestaciones. Uno o una de estos trabajadores será el premiado con el viaje. El sorteo se realizará el año próximo y el elegido será el empleado o empleada más votado por los propios clientes, a los que se les da un cupón para participar de la definición.

Un millón de pesos, sorteos y ofertas

Los trabajadores de la panadería también están siendo beneficiados con el sorteo de un millón de pesos. Los clientes, a través de una votación abierta en la red social Instagram pueden votar por el empleado o empleada que les parezca el mejor en el cumplimiento de su actividad diaria.

Para más información y detalles de las diversas propuestas de La Americana, los clientes pueden consultar los sitios de la firma en las redes sociales, como son La Americana Panaderia (así, sin acento), en Facebook, y Americana_cipo, en Instagram.

Vale consignar que los sorteos a las Cataratas se realizan dos veces por año y que prácticamente no hay mes del año en que no se efectúen sorteos de alimentos panificados y de alta repostería y otros productos. Así que es conveniente estar atentos a la suerte. Además, las ofertas, promociones y propuestas económicas para todos los bolsillos están al orden del día.