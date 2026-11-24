Tras varios días de rastrillajes, la Justicia busca determinar si los restos hallados corresponden a Tomás Ríos, el joven camionero oriundo de Entre Ríos.

Encontraron un cuerpo en Puente Amarillo de Cinco Saltos en medio de la búsqueda del camionero desaparecido.

Tras varios días de intensos rastrillajes para dar con el paradero de Tomas Ríos , el camionero de 28 años desaparecido en Cinco Saltos , este martes por la mañana encontraron un cuerpo en inmediaciones del Puente Amarillo.

El hallazgo se produjo a la altura de la ex planta de Indupa , en uno de los sectores donde se concentraban las tareas de búsqueda encabezadas por efectivos de la Policía de Río Negro y organismos de emergencia.

Si bien el descubrimiento se concretó en el marco del operativo para localizar al joven desaparecido, hasta el momento no se confirmó oficialmente la identidad de la persona encontrada . La Justicia ordenó realizar las pericias correspondientes.

Tras conocerse la novedad, se dio inmediata intervención a la Fiscalía en turno y al Gabinete de Criminalística, con el objetivo de avanzar con las diligencias judiciales y determinar las circunstancias en las que fue encontrado el cuerpo.

El hallazgo de un cuerpo cerca del Puente Amarillo

El operativo de búsqueda estuvo encabezado por la Comisaría 7° de Cinco Saltos, junto con distintas unidades policiales, Bomberos Voluntarios, Protección Civil y personal del Consorcio de Riego, bajo la coordinación del Ministerio Público Fiscal.

Durante los últimos días, los equipos de rescate desplegaron importantes recursos humanos y tecnológicos para inspeccionar diferentes sectores del canal principal de riego, debido a las dificultades que presentaban las condiciones del curso de agua.

El hallazgo de este martes representa una novedad significativa dentro de la investigación que se inició el pasado miércoles 18 de noviembre y que mantuvo en vilo a gran parte de la comunidad del Alto Valle.

Ahora, el trabajo de los investigadores estará centrado en los procedimientos de identificación que permitan establecer si el cuerpo encontrado en cercanías del Puente Amarillo corresponde al transportista oriundo de la provincia de Entre Ríos.

Cómo desapareció el camionero en Cinco Saltos

La desaparición de Tomás Ríos, se produjo el miércoles pasado por la tarde, cuando cayó a las aguas del canal principal de riego mientras lavaba su camión en inmediaciones del Parque Industrial de Cinco Saltos.

Un vecino advirtió que el hombre pedía auxilio y alertó a los servicios de emergencia. Una bombera ingresó al agua para intentar rescatarlo, aunque la fuerza de la corriente impidió concretar el rescate.

Desde entonces, se desplegó un amplio operativo que incluyó la utilización de kayaks, drones y buzos especializados, además de recorridas terrestres por las márgenes del canal y la intervención de diferentes unidades de emergencia.

Las tareas también se extendieron hacia otros sectores de la región, incluso hasta Cipolletti, ante la posibilidad de que el joven hubiera sido arrastrado por la corriente a varios kilómetros del lugar donde desapareció.

Tomás Ríos, el camionero desparecido en Cinco Saltos tras caer en el canal principal de riego, cumplió años este domingo.

Una búsqueda que demandó importantes recursos

En diálogo con LM Cipolletti, la presidenta de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Cinco Saltos, María Isabella Fuentes, había señalado este lunes que 22 rescatistas se encontraban afectados a las tareas de búsqueda.

La referente de la institución también había advertido sobre el desgaste físico del personal, las dificultades económicas para sostener el operativo y las complicaciones generadas por las altas temperaturas durante las extensas jornadas de trabajo.

Además, la escasa visibilidad debajo del agua, la presencia de vegetación y la velocidad de la corriente representaron algunos de los principales obstáculos que debieron afrontar los rescatistas durante los sucesivos días de búsqueda.