Con estadías más cortas y presupuestos ajustados, la actividad turística provincial mostró resultados dispares durante el feriado nacional.

El turismo en Río Negro registró buenos números a pesar de la baja de movimiento nacional tras el fin de semana largo.

El fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional dejó un balance favorable para la actividad turística en Río Negro , con importantes niveles de ocupación hotelera, aunque con marcadas diferencias entre los principales destinos provinciales.

Según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) , unos 1.410.000 turistas viajaron por el país durante los tres días de descanso, generando un impacto económico directo de $332.557 millones .

A pesar del importante movimiento turístico, la cantidad de viajeros registró una caída del 17,4% respecto del mismo feriado de 2025, mientras que el impacto económico total experimentó una reducción real del 30,3%.

Entre los factores que explicaron este comportamiento se destacaron la menor cantidad de días de descanso, las restricciones económicas de las familias y la cercanía con los feriados extraordinarios por la visita del papa León XIV.

Río Negro: cuáles fueron los destinos turísticos más elegidos

En Río Negro, el movimiento turístico estuvo encabezado por San Carlos de Bariloche, que registró los mejores indicadores provinciales. Las propuestas deportivas, culturales y recreativas contribuyeron a movilizar visitantes hacia diferentes puntos del territorio rionegrino.

Bariloche alcanzó una ocupación hotelera del 85%, posicionándose como el destino más elegido de la provincia entre los relevados. Uno de los principales atractivos fue Patagonia Bariloche by UTMB, una competencia internacional de trail running.

Por su parte, Viedma registró una ocupación del 70%, acompañada por una amplia agenda de actividades culturales, conciertos de la Orquesta Filarmónica de Río Negro y ferias de artesanos y emprendedores de la región.

En tanto, Playas Doradas y la región del Valle alcanzaron una ocupación del 65%, mientras que Las Grutas registró un 50%, en la antesala de una nueva temporada de verano sobre la costa atlántica rionegrina.

Precisamente, en Las Grutas, el gasto promedio diario por turista se ubicó en aproximadamente $110.000. El balneario y San Antonio Oeste ofrecieron espectáculos musicales, obras de teatro, talleres y diferentes competencias deportivas durante el descanso.

El movimiento turístico en el Alto Valle y la cordillera

En el Alto Valle de Río Negro, las actividades deportivas, gastronómicas y culturales complementaron la oferta turística regional. En Cinco Saltos, particularmente, se desarrolló una competencia de running que contó con circuitos de ocho y doce kilómetros.

En El Bolsón y la Comarca Andina, uno de los principales atractivos fue la quinta edición del Festival Latinoamericano Cordillera en Escena, que ofreció funciones teatrales y distintas propuestas artísticas hasta el lunes 23 de noviembre.

La diversidad de actividades permitió movilizar tanto a turistas provenientes de otras provincias como a residentes rionegrinos, en un contexto nacional caracterizado por el crecimiento de las escapadas de cercanía y los viajes de corta duración.

Viajes más cortos y menor consumo durante el fin de semana largo

De acuerdo con el informe de CAME, la estadía promedio a nivel nacional fue de dos días, por debajo de los 2,3 registrados durante el mismo feriado de 2025, cuando el descanso se extendió durante cuatro jornadas.

En cuanto al consumo, el gasto promedio diario por turista alcanzó los $118.770, lo que representó una disminución del 3,1% en términos reales respecto del año anterior, una vez descontado el efecto de la inflación.

Las reservas de último momento, las actividades gratuitas y las visitas a espacios naturales marcaron las principales tendencias del fin de semana largo, con familias que buscaron alternativas accesibles para disfrutar del descanso sin comprometer sus presupuestos.

En lo que va de 2026, sin contabilizar los feriados por la visita papal ni el correspondiente al Día de la Independencia, nueve fines de semana largos movilizaron a más de 14,3 millones de turistas.

El impacto económico acumulado superó los $3,7 billones, mientras que los destinos turísticos de Río Negro intensifican sus propuestas de cara a la temporada de verano 2027, uno de los períodos más importantes para la actividad provincial.