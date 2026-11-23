Provincia LMCipolletti Gastronomía El sabor de Río Negro, protagonista: se viene la segunda edición del Foro de Identidad Gastronómica

El encuentro provincial se realizará el 26 y 27 de noviembre y reunirá a chefs de trayectoria nacional, productores y referentes académicos en El Bolsón. Agregar LM Cipolletti a







Con el objetivo de consolidar un patrimonio culinario propio y potenciar los alimentos de cada región, la provincia llevará adelante la segunda edición del Foro de Identidad Gastronómica de Río Negro: Origen e Identidad. La cita tendrá lugar los próximos 26 y 27 de noviembre en El Bolsón y contará con una amplia agenda abierta al sector y al público interesado.

Organizado por el Gobierno rionegrino a través de la Agencia de Desarrollo Económico, el evento busca responder a una pregunta clave: ¿a qué sabe Río Negro? Para ello, convocará a cocineros reconocidos a nivel nacional, productores y especialistas que debatirán sobre el presente y el futuro de la cocina provincial, combinando paneles teóricos con experiencias gastronómicas, clases magistrales y visitas a establecimientos de la zona.

"Río Negro tiene una matriz productiva diversificada y una identidad propia que también queremos expresar a través de nuestra gastronomía. Este encuentro es parte de una mirada de provincia: que nuestros productos ganen reconocimiento, que la cocina rionegrina tenga cada vez más proyección y que ese crecimiento genere nuevas oportunidades para quienes producen y trabajan en cada región", destacó el ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy.