El sabor de Río Negro, protagonista: se viene la segunda edición del Foro de Identidad Gastronómica
El encuentro provincial se realizará el 26 y 27 de noviembre y reunirá a chefs de trayectoria nacional, productores y referentes académicos en El Bolsón.
Con el objetivo de consolidar un patrimonio culinario propio y potenciar los alimentos de cada región, la provincia llevará adelante la segunda edición del Foro de Identidad Gastronómica de Río Negro: Origen e Identidad. La cita tendrá lugar los próximos 26 y 27 de noviembre en El Bolsón y contará con una amplia agenda abierta al sector y al público interesado.
Organizado por el Gobierno rionegrino a través de la Agencia de Desarrollo Económico, el evento busca responder a una pregunta clave: ¿a qué sabe Río Negro? Para ello, convocará a cocineros reconocidos a nivel nacional, productores y especialistas que debatirán sobre el presente y el futuro de la cocina provincial, combinando paneles teóricos con experiencias gastronómicas, clases magistrales y visitas a establecimientos de la zona.
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"Río Negro tiene una matriz productiva diversificada y una identidad propia que también queremos expresar a través de nuestra gastronomía. Este encuentro es parte de una mirada de provincia: que nuestros productos ganen reconocimiento, que la cocina rionegrina tenga cada vez más proyección y que ese crecimiento genere nuevas oportunidades para quienes producen y trabajan en cada región", destacó el ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy.
La agenda: charlas, cocina en vivo y recorridos
Las actividades centrales se concentrarán durante las mañanas en la Casa de la Cultura de El Bolsón, donde se desarrollarán cuatro paneles temáticos, mientras que por las tardes será el turno de la práctica en las cocinas y el territorio.
Jueves 26 de noviembre
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Sellos de calidad: La apertura estará a cargo del panel "Indicación Geográfica y Denominación de Origen: cómo los sellos de calidad protegen y generan valor". Disertarán Xabier Aguirre (director de Patagonia Astigarraga), el ingeniero agrónomo Alfredo Baroni (Universidad Nacional de Cuyo) y Adriana Simes (Universidad Nacional del Comahue).
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Alta cocina con sello local: En el segundo bloque, referentes de la gastronomía nacional compartirán sus procesos creativos utilizando materia prima regional. Participarán el viedmense Patricio Negro (con proyectos en Mar del Plata), Matías Gutiérrez (chef ejecutivo del restaurante mendocino "Abrasado", distinguido en la Guía Michelin) y Leonardo Perazzoli, oriundo de Villa Regina y con emprendimientos en Las Grutas y Bariloche.
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Clases por la tarde: Cada chef brindará una clase de cocina junto a productores locales. Además, se sumará el cocinero santacruceño Faustino Fernández, quien aportará su experiencia en el trabajo con carne de guanaco.
Viernes 27 de noviembre
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Proyección al mundo: La segunda jornada abrirá con el panel "Internacionalización de la gastronomía argentina", enfocado en cómo posicionar los sabores regionales en mercados externos. Estarán presentes Martín Giralda (director de Marca País), Facundo Macarrón (Cancillería), Lucio Bellora (creador de Bariloche a la Carta) y el secretario de Fruticultura de Río Negro, Facundo Fernández.
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Saberes del territorio: El cierre de las charlas será con "Hacer escuela desde la cocina regional", a cargo de la reconocida ingeniera agrónoma jujeña Magda Choque Vilca, acompañada por representantes de universidades provinciales.
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Visita a productores: Durante la tarde, se realizarán recorridos por establecimientos productivos emblemáticos de la comarca andina para conocer de primera mano los procesos detrás de los alimentos rionegrinos.
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