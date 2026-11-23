Mabel Quintreleub ingresó al laboratorio rionegrino en 1991. A poco de jubilarse, transmite su experiencia en producción a los trabajadores jóvenes.

Mabel Quintreleub se sumó a Profarse en 1991 , cuando el laboratorio provincial abrió sus puertas. A lo largo de 35 años , fue testigo de su crecimiento y acompañó el desarrollo de la institución impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck .

Cuando llegó al organismo era muy joven y acababa de recibirse de auxiliar de farmacia. Tras realizar sus prácticas en el hospital, se incorporó al equipo del entonces Profarse en lo que imaginaba como una primera experiencia laboral.

Sin embargo, aquel primer paso se transformó en más de tres décadas de trabajo continuo en el mismo lugar. “Me quedé y le seguimos apostando a la salud. Es una experiencia muy linda”, recuerda sobre sus inicios.

De la producción artesanal a la incorporación de tecnología

Desde su ingreso, Mabel pasó por distintas máquinas y tareas, siempre vinculada al sector de preparado y producción. En ese recorrido presenció una transformación profunda en la dinámica cotidiana del laboratorio de Río Negro.

“Cuando recién iniciamos, todo era artesanal. Pero fuimos evolucionando, llegaron diferentes máquinas y tuvimos que ir aprendiendo. Tuvimos muchas capacitaciones y seguimos aprendiendo cada vez que llega un equipo nuevo”, cuenta.

Tras 35 años de trayectoria, Quintreleub dimensiona el alcance social del trabajo del Profarse.

El traspaso de experiencia a las nuevas generaciones

Conocer cada etapa de crecimiento de Profarse le dio herramientas para asumir hoy una tarea que disfruta especialmente: acompañar a quienes se suman al equipo para enseñarles los procesos acumulados durante décadas.

A poco de iniciar una nueva etapa personal con la jubilación cada vez más cerca, su foco está puesto en los trabajadores jóvenes. “Estoy más que nada con la gente nueva que viene, tratando de capacitarla y ayudarla, porque son los que van a quedar”, explica.

Más allá de las máquinas y los avances técnicos, destaca el grupo humano y el compañerismo cotidiano en el área de producción. “Es un equipo muy lindo, todos nos llevamos bien y nos ayudamos entre todos. Hay gente joven con ganas de aprender y de trabajar”, señala.

Un compromiso con la salud pública en Río Negro

Tras 35 años de trayectoria, Quintreleub dimensiona el alcance social de aquello que comenzó preparando con sus propias manos. Los medicamentos elaborados en el laboratorio abastecen a hospitales de toda la provincia de Río Negro y forman parte de la atención de miles de vecinos.

“Cuando empecé no sabía nada de lo que era. Siempre veía los medicamentos en las farmacias y después llegué a prepararlos. Fue toda una dedicación y un compromiso, porque eso llega a diferentes hospitales de la provincia y es una ayuda para la gente, más que nada para quienes tienen menos recursos”, expresa.

Ante la consulta sobre si volvería a elegir el mismo camino laboral, responde sin dudar: “No me arrepiento de haberme quedado en PROFARSE”. Aunque reconoce que falta poco para su retiro, mantiene el entusiasmo por aprender, enseñar y sostener una tarea con destino concreto en la salud pública rionegrina.