El secretario de Transporte, Juan Ignacio Ciancaglini, confirmó que el servicio comenzará en una primera etapa hasta Roca y luego se extendería a Regina.

Río Negro proyecta el regreso del tren al Alto Valle, entre Cipolletti y Villa Regina.

El regreso del tren de pasajeros al Alto Valle entra en una nueva etapa. Con el convenio ya firmado entre Provincia y Nación, el proyecto atraviesa la etapa clave de instrumentación para que las formaciones vuelvan a unir las ciudades de la región y sumen una alternativa real al transporte en colectivo.

El secretario de Transporte de Río Negro, Juan Ignacio Ciancaglini expresó: "En muy poco tiempo vamos a poder iniciar el servicio en una primera etapa hasta General Roca y después la idea es continuar hasta Villa Regina ", adelantó el funcionario provincial.

Según explicó Ciancaglini, la puesta en marcha del tren tiene como objetivo poder fortalecer la conectividad interna y así aliviar la demanda del transporte automotor. Como consecuencia, los valletanos tendrán la posibilidad de elegir cómo viajar contando con mayor variedad de frecuencias y recorridos diarios.

La SUBE llegará a los colectivos y al tren

Otra de las novedades está relacionada con la incorporación del sistema de expendio electrónico SUBE tanto en las líneas de colectivos como en el servicio ferroviario que se pondrá en funcionamiento.

Según explicó, ya se firmó el convenio correspondiente y actualmente se trabaja en las últimas cuestiones administrativas y operativas con las empresas para concretar su implementación.

"Es un pedido que venimos haciendo hace años, que Nación por ahí no terminaba de dar en la forma que nosotros queríamos, que era de manera completa, justamente con el beneficio para el ciudadano", señaló.

La incorporación permitirá acceder a los beneficios nacionales del sistema, que se sumarán a los que ya dispone la provincia. En ese sentido, indicó que los estudiantes podrán utilizar el beneficio estudiantil provincial, mientras que los jubilados tendrán acceso a los descuentos nacionales de la SUBE.

Sobre la desregulación del transporte

En declaraciones a Radio Noticias, el secretario se refirió al escenario nacional de desregulación del transporte y explicó por qué Río Negro sostiene un esquema propio de concesiones.

Además, explicó que Río Negro cuenta con particularidades en sus servicios de corta y larga distancia. Entre ellas, mencionó que algunos recorridos interurbanos cumplen una función cotidiana similar a la de un servicio urbano, ya que son utilizados por vecinos para trasladarse por cuestiones laborales, educativas, de salud o para realizar trámites.

En ese esquema destacó tres conexiones que atraviesan distintas jurisdicciones: Viedma-Patagones, El Bolsón-Lago Puelo y Cipolletti-Neuquén.

El funcionario consideró que la coordinación entre la Provincia, los municipios y las empresas es fundamental para sostener las prestaciones y garantizar que los usuarios puedan trasladarse.

La Muni intensificará los controles de tránsito.

Controles en las rutas y recomendaciones antes de viajar

Con la llegada de la temporada de verano, la Secretaría de Transporte también intensificará las tareas de fiscalización en las rutas rionegrinas.

La provincia cuenta con equipos de inspectores en distintos puntos y un cronograma de operativos que contempla localidades como Sierra Grande, Río Colorado, Catriel, Bariloche, El Bolsón, además de sectores del Alto Valle, Valle Medio y la zona Atlántica.

"Tenemos una agenda donde le pedimos a los distintos fiscalizadores y los vamos rotando, que en esta gran geografía que tenemos, tratemos de estar en todos lados", explicó.

Por otra parte, el funcionario hizo especial hincapié en la importancia de realizar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) antes de salir a la ruta. Recordó que la Secretaría tiene a su cargo el sistema de revisión técnica para vehículos particulares y transporte de pasajeros, y recomendó a los conductores verificar el estado de sus unidades en los talleres habilitados.

"La revisión técnica es el único diagnóstico homologado del estado del vehículo", afirmó. También advirtió sobre su importancia ante eventuales siniestros, ya que constituye uno de los requisitos que pueden incidir en la cobertura del seguro. En Río Negro funcionan talleres habilitados en Bariloche, El Bolsón, Cipolletti, General Roca, San Antonio Oeste, Choele Choel, Río Colorado y Viedma.

Finalmente, Ciancaglini adelantó que la Provincia incorporará lectores de patentes en distintos puntos del territorio para verificar si los vehículos cuentan con la revisión técnica vigente.

El sistema permitirá identificar a quienes tengan el trámite vencido y enviarles una notificación con un código QR que facilitará el acceso al procedimiento para solicitar un turno y realizar la inspección.