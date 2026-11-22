Se amplió el radio de los rastrillajes, pero sin resultados. La tarea se realizó con kayak y gomones en sectores de difícil acceso. Llegó el padre del muchacho desaparecido.

No hay novedades en la búsqueda del camionero entrerriano Tomás Ríos, quien el miércoles de la semana pasada cayó al canal principal de riego, en Cinco Saltos.

Personal policial y de bomberos y de Defensa Civil continuó rastrillando el cauce con kayak y gomones en los sectores de compuertas cercanas a la ex fábrica Indupa, en los saltos que le dan el nombre a la ciudad y en los lugares donde crece la vegetación y es de difícil acceso, y que se presume que puede quedar enganchado un cuerpo. Pero hasta el momento no se registraron resultados.

La tarea continuó corriente abajo hasta la zona del barrio Michi Michi y proximidades de El 30, ya ejido de Cipolletti.

Ríos, quien es oriundo de la localidad de Bovril y que recientemente cumplió 30 años de edad, cayó al canal el miércoles por la tarde en cercanías del parque industrial de Cinco Saltos, donde aguardaba turno para descargar insumos para una firma que tiene base en el lugar.

Un vecino que caminaba por la vera del canal advirtió que un hombre sumergido en el agua levantaba sus brazos pidiendo auxilio, por lo que dio aviso a los servicios de emergencia, confirmaron fuentes de la Policía.

Una hipótesis indica que el muchacho estaba lavando el camión Mercedes Benz color blanco con acoplado que conduce, el que quedó bajo resguardo de la fuerza, y que por causas que se buscan establecer cayo al cauce y lo arrastró la corriente, impidiendo que pudiera salir por sus propios medios.

Tras recibir la alerta se puso en marcha el operativo de búsqueda, el que con el correr de los días se fue ampliando el radio con la colaboración de Bomberos Voluntarios y empleados de Protección Civil del municipio de Cipolletti.

La noticia de su desaparición causó un fuerte impacto en Bovril, la pequeña localidad ubicada al oeste de Entre Ríos. Trascendió que el padre del muchacho y referentes de la firma para la que trabaja llegaron a la región y siguen de cerca la labor de los rescatistas.

El cadáver de una mujer en Guerrico

Este domingo se informó sobre el hallazgo del cadáver de una mujer en el interior de un canal de riego -de menor tamaño del que desapareció el camionero- en la zona de Guerrico, a pocos kilómetros al este de Allen. A partir del aviso a las autoridades, se montó un perímetro preventivo para preservar la escena y permitir el avance de las primeras actuaciones judiciales. Hasta el momento no trascendieron detalles sobre la identidad de la víctima, que tendría cerca de 60 años de edad, ni las causas que derivaron en su fallecimiento.

En el sector trabó de manera conjunta efectivos de la Subcomisaría 54° de Guerrico, con la colaboración de personal de la Comisaría 6° de Allen, quienes realizan tareas de resguardo y ordenamiento en los alrededores del curso de agua. También fue convocado el equipo del Gabinete de Criminalística, cuyos integrentes realizaban el relevamiento técnico de la escena bajo las directivas de la fiscalía de turno, que coordina las diligencias de rigor para recolectar indicios que permitan esclarecer lo sucedido.

Una vez finalizadas las pericias preliminares en el lugar del hallazgo, se dispuso el traslado del cuerpo hacia la morgue judicial de General Roca. Allí el Cuerpo de Investigación Forense practicará la autopsia correspondiente, estudio que resultará clave para establecer la data y la causa precisa de la muerte